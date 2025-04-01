Для систем HIMARS створюють нові боєприпаси меншого калібру: у чому суть рішення
Американські збройні сили потребують доступних і недорогих систем озброєння, які можна виробляти у великих обсягах. Серед таких рішень нові 4,75-дюймові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.
Компанія Anduril працює над 120,65 мм твердопаливними ракетними двигунами для "високоточної реактивної артилерії великої дальності" на замовлення армії США. Про це стало відомо з пресрелізу компанії.
"Сьогодні я радий повідомити, що армія США обрала компанію Anduril Rocket Motor Systems для розроблення та сертифікації нового 4,75-дюймового твердопаливного ракетного двигуна для підтримки місій високоточної реактивної артилерії великої дальності", — заявив старший віцепрезидент Anduril Ніл Тергуд.
За його словами, Збройним силам США необхідні недорогі високоточні засоби ураження, які можна виготовляти у великих кількостях. При цьому нова ракета дасть змогу значно збільшити боєкомплект без зміни габаритів пускової установки.
Тергуд зазначив, що однією з найбільших проблем в умовах сучасних бойових дій є забезпечення більшої кількості боєприпасів пускової установки без збільшення об'єму. Отже, система з боєприпасами 4,75-дюймового формфактора потенційно дозволяє розміщувати до 30 керованих ракет в одній пусковій установці HIMARS.
"Це значно покращує боєкомплект у межах наявних обмежень", — пояснив віцепрезидент.
Технічні деталі розробки
Було зазначено, що компанія Anduril — одна з перших, хто розробляє ракетні двигуни в цьому форматі для армії США. У рамках проєкту передбачено виробництво і випробування нових двигунів. Причому планується використовувати як традиційне металізоване паливо на основі алюмінію, так і вдосконалений склад компанії Anduril — ALITEC.
Це паливо містить сплав алюмінію з літієм замість традиційного алюмінію, що забезпечує більш рівномірне горіння і підвищує потужність двигуна. За заявами компанії, ракети з ALITEC матимуть на 40% більшу дальність порівняно з аналогами. Згідно з оцінками, якби паливо ALITEC використовувалося в ракетах ATACMS, їхня дальність збільшилася б майже на 70%.
Нагадаємо, крім роботи над реактивною артилерією, Anduril бере участь у програмі Enterprise Test Vehicle (ETV), що реалізується Управлінням озброєння ВПС США. Цей проєкт спрямований на розробку дешевої крилатої ракети, для чого використовується модульна платформа Barracuda-500.