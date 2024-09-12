Вибух на ринку крилатих ракет: Anduril розробила боєприпаси Barracuda-M (фото, відео)

За словами директора зі стратегії компанії Кріса Броуза, багато військових ігор показують, що у США закінчаться критично важливі боєприпаси в перший або другий тиждень великого конфлікту. Війна в Україні в останні роки показала, що проблема стосується навіть найпростіших систем озброєнь.

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Оборонний підрядник Anduril представив свою розробку під назвою Barracuda — нове сімейство того, що в компанії називають "автономними літальними апаратами, що розширюються", які вже проходять льотні випробування. Про це пише The War Zone.

Ракети сімейства Barracuda

Наразі в компанії працюють над версією "M" — відносно недорогими високоточними боєприпасами, які можна запускати з гелікоптерів і літаків, платформ морського та повітряного базування. Barracuda — одна з конструкцій, яку Відділ оборонних інновацій Пентагону розглядає в межах своєї програми Enterprise Test Vehicle, що свідчить про інтерес в американській армії до дешевших і легших у виробництві крилатих ракет та інших типів боєприпасів з дистанційним управлінням.

Ракети Barracuda

Сімейство Barracuda в його нинішньому вигляді містить три різновиди: Barracuda-100, Barracuda-250 і Barracuda-500. Для кожного доступна конфігурація M.

У всіх різновидів Barracuda приблизно однакове загальне компонування з парою висувних крил у центрі та складними хвостовими плавниками ззаду. Є також вбудовані в корпус повітрозабірники та повітряно-реактивні рухові установки.

В Anduril кажуть, що максимальна швидкість усіх трьох конфігурацій Barracuda — "до 500 вузлів" (926 км/год).

Є низка основних підсистем, загальних для всіх типів Barracuda, але в іншому їх можна легко переналаштовувати. Ці ракети розробляються з компонентів, які перебувають у широкій доступності, щоб знизити витрати та масштабувати виробництво.

"Усі знайомі з військовими іграми, під час яких, як відомо, у Сполучених Штатів і союзників закінчуються критично важливі боєприпаси в перший або другий тиждень конфлікту. А потім протягом кількох років ми намагаємося поповнити запаси озброєнь", — пояснив директор зі стратегії Кріс Броуз.

За його словами, Україна останніми кількома роками показала, що ця проблема стосується навіть більш спрощених тактичних систем озброєнь, не кажучи вже про критичні боєприпаси, яким відводитиметься найважливіша роль у можливих конфліктах в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ракети Barracuda-250 Фото: Anduril Industries

В Anduril хочуть за допомогою Barracuda домогтися протилежного до того, що спостерігається в традиційному секторі озброєнь, де витончені системи неймовірно складно виробляти, масштабованість яких обмежена вузькоспеціалізованою робочою силою, надмірно специфічними для оборони ланцюжками постачань, вкрай складними виробничими процесами.

"Через усе це системи озброєнь стає практично неможливо виробляти в потрібних обсягах, що, за словами наших операційних директорів, рівнозначно десятикратному збільшенню виробництва", — зазначив Броуз.

За словами журналістів, тільки час покаже, чи вирішить "Барракуда" нагальну проблему. Виробник пропонує туманне пояснення, нібито "одна ракета Barracuda виробляється за половину часу, необхідного для випуску інших схожих, що потрібно на 95% менше інструментарію, на 50% менше компонентів порівняно з рішеннями на ринку, що конкурують, а також що сімейство ракет Barracuda в середньому на 30% дешевше".

Ракети AGM-158 JASSM

Вартість крилатих ракет

Ціновий діапазон наявних аналогів того ж, що і Barracuda, класу доволі широкий.

Наприклад, ціна поточного покоління AGM-114 Hellfires — близько 210-215 тисяч доларів.

Новіші AGM-179A JAGM коштують 300-330 тисяч, згідно з бюджетними документами американської армії.

Боєприпас у згаданих цінових діапазонах набагато дешевше, наприклад, за ракету "земля — повітря" AGM-158 JASSM, яка коштує понад три мільйони.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися знімки винищувача F/A-18 Super Hornet з дев'ятьма важкими ракетами.

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