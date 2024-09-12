Взрыв на рынке крылатых ракет: Anduril разработала боеприпасы Barracuda-M (фото, видео)

По словам директора по стратегии компании Криса Броуза, многие военные игры показывают, что у США законочатся критически важные боеприпасы в первую или вторую неделю крупного конфликта. Война в Украине в последние годы показала, что проблема касается даже самых простых систем вооружений.

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Оборонный подрядчик Anduril представил свою разработку под названием Barracuda — новое семейство того, что в компании называют "расширяющимися автономными летательными аппаратами", которые уже проходят летные испытания. Об этом пишет The War Zone.

Ракеты семейства Barracuda

Сейчас в компании работают над версией "M" — относительно недорогих высокоточных боеприпасах, которые могут запускаться с вертолетов и самолетов, платформ морского и воздушного базирования. Barracuda — одна из конструкций, которую Отдел оборонных инноваций Пентагона рассматривает в рамках своей программы Enterprise Test Vehicle, что говорит о растущем интересе в американской армии к более дешевым и легким в производстве крылатым ракетам и прочим типам боеприпасов с дистанционным управлением.

Ракеты Barracuda

Семейство Barracuda в его нынешнем виде включает в себя три разновидности: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Для каждого доступна конфигурация M.

У всех разновидностей Barracuda примерно одинаковая общая компоновка с парой выдвижных крыльев в центре и складными хвостовыми плавниками сзади. Есть также встроенные в корпус воздухозаборники и воздушно-реактивные двигательные установки.

В Anduril говорят, что максимальная скорость всех трех конфигураций Barracuda — "до 500 узлов" (926 км/ч).

Существует ряд основных подсистем, общих для всех типов Barracuda, но в остальном могут легко перенастраиваться. Эти ракеты разрабатываются из компонентов, находящихся в широкой доступности, чтобы снизить затраты и масштабировать производство.

"Все знакомы с военными играми, в ходе которых, как известно, у Соединенных Штатов и союзников заканчиваются критически важные боеприпасы в первую или вторую неделю конфликта. А затем в течение нескольких лет мы пытаемся пополнить запасы вооружений", — объяснил директор по стратегии Крис Броуз.

По его словам, Украина в последние несколько лет показала, что это проблема касается даже более упрощенных тактических систем вооружений, не говоря о более крупных критических боеприпасах, которым будет отводится важнейшая роль в возможных конфликтах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ракеты Barracuda-250 Фото: Anduril Industries

В Anduril хотят с помощью Barracuda добиться противоположного тому, что наблюдается в традиционном секторе вооружений, где изящные системы невероятно сложно производить, масштабируемость которых ограничена узкоспециализированной рабочей силой, чрезмерно специфичными для обороны цепочками поставок, крайне сложными производственными процессами.

"Из-за всего этого системы вооружений становится практически невозможно производить в нужных объемах, что, по словам наших операционных директоров, равнозначно десятикратному увеличению производства", — отметил Броуз.

По словам журналистов, только время покажет, решит ли "Барракуда" насущную проблему. Производитель предлагает тумане объяснение, якобы "одна ракета Barracuda производится в половину времени, необходимого для выпуска других подобных, что требуется на 95% меньше инструментария, на 50% меньше комплектующих по сравнению с конкурирующими решениями на рынке, а также что семейство ракет Barracuda в среднем на 30% дешевле".

Ракеты AGM-158 JASSM

Стоимость крылатых ракет

Ценовой диапазон существующих аналогов того же, что и Barracuda, класса достаточно широк.

К примеру, цена текущего поколения AGM-114 Hellfires — порядка 210-215 тысяч долларов.

Более новые AGM-179A JAGM стоят 300-330 тысяч, согласно бюджетным документам американской армии.

Боеприпас в упомянутых ценовых диапазонах намного дешевле, к примеру, ракеты "земля — воздух" AGM-158 JASSM, которая стоит более трех миллионов.

Напомним, что в сети появились снимки истребителя F/A-18 Super Hornet с девятью тяжелыми ракетами.

Также сообщалось, что в Defense One объяснили, почему нет простого решения проблемы планирующих бомб РФ.