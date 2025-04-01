Для систем HIMARS создают новые боеприпасы меньшего калибра: в чем суть решения

Американские вооруженные силы нуждаются в доступных и недорогих системах вооружения, которые можно производить в больших объемах. В числе таких решений новые 4,75-дюймовые боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

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Компания Anduril работает над 120,65 мм твердотопливными ракетными двигателями для "высокоточной реактивной артиллерии большой дальности" по заказу армии США. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

"Сегодня я рад сообщить, что армия США выбрала компанию Anduril Rocket Motor Systems для разработки и сертификации нового 4,75-дюймового твердотопливного ракетного двигателя для поддержки миссий высокоточной реактивной артиллерии большой дальности", – заявил старший вице-президент Anduril Нил Тергуд.

По его словам, Вооруженным силам США необходимы недорогие высокоточные средства поражения, которые можно изготавливать в больших количествах. При этом новая ракета позволит значительно увеличить боекомплект без изменения габаритов пусковой установки.

Тергуд отметил, что одной из самых больших проблем в условиях современных боевых действий является обеспечение большего количества боеприпасов пусковой установки без увеличения объема. Следовательно, система с боеприпасами 4,75-дюймового формфактора потенциально позволяет размещать до 30 управляемых ракет в одной пусковой установке HIMARS.

"Это значительно улучшает боекомплект в пределах существующих ограничений", — пояснил вице-президент.

Технические детали разработки

Было отмечено, что компания Anduril – одна из первых, кто разрабатывает ракетные двигатели в этом формате для армии США. В рамках проекта предусмотрены производство и испытания новых двигателей. Причем планируется использовать как традиционное металлизированное топливо на основе алюминия, так и усовершенствованный состав компании Anduril – ALITEC.

Данное топливо содержит сплав алюминия с литием вместо традиционного алюминия, что обеспечивает более равномерное горение и повышает мощность двигателя. По заявлениям компании, ракеты с ALITEC будут иметь на 40% большую дальность по сравнению с аналогами. Согласно оценкам, если бы топливо ALITEC использовалось в ракетах ATACMS, их дальность увеличилась бы почти на 70%.

Напомним, помимо работы над реактивной артиллерией, Anduril принимает участие в программе Enterprise Test Vehicle (ETV), реализуемой Управлением вооружения ВВС США. Этот проект направлен на разработку дешевой крылатой ракеты, для чего используется модульная платформа Barracuda-500.