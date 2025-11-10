Пачки долларов для коррупционных схем "Энергоатома" завезли из США: в соцсетях заметили деталь

В соцсетях отметили, что доллары, изъятые детективами НАБУ во время обысков по делу о коррупции в "Энергоатоме", могли незаконно попасть из США в Украину. Об этом якобы свидетельствуют маркировки банков Федерального резерва США на пачках.

На происхождение наличности, вовлеченной в коррупционные схемы в "Энергоатоме", обратил внимание аккаунт media-pool в соцсети Х. Авторы сообщения отметили, что пачки долларов были переданы участникам схемы нераспакованными. По их словам, надписи ATLANTA SERIES 96 и KAN CITY SERIES 96 на упаковках американской валюты свидетельствуют о том, что это — новые банкноты США, которые еще не попали в обращение.

Детективы НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупции в "Энергоатоме" Фото: скриншот

Бывшая советник заместителя министра обороны Дана Яровая в заметке на Facebook заявила, что надписи с ATLANTA и KAN CITY свидетельствуют о принадлежности банкнот к банкам Федерального резерва США и о том, что такая наличность могла попасть в Украину только путем незаконного пересечения государственной границы.

"Такие упаковки не появляются у частных лиц случайно", — написала Яровая.

В сети заявляют, что найденные НАБУ во время обысков по делу о коррупции в "Энерегоатоме" доллары могли попасть в Украину незаконно Фото: скриншот

При этом в комментариях украинцы опровергли эти рассуждения и отметили, что в таком виде доллары приходят в Украину через таможню, а потом банки могут выдать их клиентам без перепаковки, поэтому это не является доказательством трансграничного преступления.

Обыски НАБУ у Галущенко и Миндича: детали

О том, что детективы НАБУ проводят обыски у совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, 10 ноября сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах журналисты "Украинской правды". По словам инсайдеров, за несколько часов до начала обысков Миндич выехал из Украины.

По словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, обыски проводятся также у братьев Михаила и Александра Цукерманов, которые вели "финансовую часть" в бизнес-структурах Тимура Миндича, и Игоря Миронюка, который имел официальный статус советника министра энергетики Германа Галущенко.

"Именно к господину Миронюку приглашали всех подрядчиков "Энергоатома", которые хотели сотрудничать с компанией и объясняли, на каких условиях и в каких процентах надо "поделиться" с господином Миронюком, который представляет интересы Миндича и Галущенко, чтобы тендер состоялся и за это заплатили деньги", — заявил парламентарий.

Об операции НАБУ и САП по разоблачению масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме" в ведомствах сообщили 10 ноября. В пресс-службе бюро рассказали, что работа длилась 15 месяцев, в течение которых было обработано 1 000 часов аудиозаписей и задокументирована деятельность "высокоуровневой преступной организации", которая имела влияние в том числе на АО "НАЭК "Энергоатом". Нардеп Ярослав Железняк заявил, что обыски проводят у экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что подал заявление в Раду об увольнении Галущенко с должности министра юстиции "за системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем (Андреем — ред.) Деркачем". Также он подал в ВР постановление об увольнении главы Минэнерго Светланы Гринчук, которая, по его словам, якобы "представляла интересы Миндича в правительстве".