Суд арестовал экс-главу "Укрэнерго": Кудрицкий заявил об абсурдности подозрений

Бывшего главу Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого отправили под стражу на два месяца с правом внесения залога в почти 14 млн грн. Соответствующее решение принял суд.

Как сообщает "Суспільне", во время заседания несколько народных депутатов выразили готовность взять Кудрицкого на поруки. Однако суд поддержал позицию прокуроров, которые настаивали на содержании под стражей.

В зале суда Кудрицкий заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и считает их безосновательными. "Я собираюсь доказать, что подозрение абсурдно. Никакого мошенничества или умысла не было, и я не имел никаких контактов с людьми, которые могли быть причастны к каким-либо недобросовестным действиям", — сказал он.

Следствие считает, что бывший руководитель "Укрэнерго" вместе с львовским бизнесменом Александром Гринкевичем могли быть причастны к мошенническому завладению средствами компании во время проведения тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

По версии прокуратуры, фигуранты якобы организовали схему, которая позволила подрядным компаниям получать финансирование за проекты, которые фактически не были выполнены в полном объеме. В результате государству нанесен значительный ущерб.

Защита настаивает на том, что все контракты реализовывались в соответствии с законодательством, а действия Кудрицкого как руководителя компании были направлены на стабильную работу энергосистемы.

Сейчас суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 13 млн 900 тыс. грн. Если сумма будет внесена, Кудрицкий сможет находиться на свободе до завершения расследования.

Напомним, что Владимир Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 года. Под его руководством компания завершила интеграцию украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E.

