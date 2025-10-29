Суд заарештував ексголову "Укренерго": Кудрицький заявив про абсурдність підозр

Колишнього голову Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького відправили під варту на два місяці із правом внесення застави у майже 14 млн грн. Відповідне рішення ухвалив суд.

Як повідомляє "Суспільне", під час засідання кілька народних депутатів висловили готовність взяти Кудрицького на поруки. Проте суд підтримав позицію прокурорів, які наполягали на триманні під вартою.

Фото: Скриншот

У залі суду Кудрицький заявив, що не погоджується з пред’явленими звинуваченнями та вважає їх безпідставними. "Я збираюся довести, що підозра абсурдна. Ніякого шахрайства чи умислу не було, і я не мав жодних контактів із людьми, які могли бути причетні до будь-яких недобросовісних дій", — сказав він.

Слідство вважає, що колишній керівник "Укренерго" разом із львівським бізнесменом Олександром Гринкевичем могли бути причетними до шахрайського заволодіння коштами компанії під час проведення тендерів на реконструкцію об’єктів енергосистеми у 2018 році.

За версією прокуратури, фігуранти нібито організували схему, яка дозволила підрядним компаніям отримувати фінансування за проєкти, що фактично не були виконані у повному обсязі. У результаті державі завдано значних збитків.

Захист наполягає на тому, що усі контракти реалізовувалися відповідно до законодавства, а дії Кудрицького як керівника компанії були спрямовані на стабільну роботу енергосистеми.

Наразі суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 13 млн 900 тис. грн. Якщо сума буде внесена, Кудрицький зможе перебувати на волі до завершення розслідування.

Нагадаємо, що Володимир Кудрицький очолював "Укренерго" з 2020 року. Під його керівництвом компанія завершила інтеграцію української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E.

Як повідомляв Фокус, Тернопільська ОВА звинуватила Укренерго, яке раніше очолював Кудрицький, у затягуванні з будівництвом захисних споруд на підстанціях.

Фокус також писав, що Кудрицький встиг надати державні гарантії фінансування двох енергокомпаній скандальної глави Хмельницької МСЕК.