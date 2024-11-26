Тернопільська ОВА звинуватила Укренерго, яке раніше очолював Кудрицький, у затягуванні з будівництвом захисних споруд на підстанціях, - ЗМІ

Колишнє керівництво Укренерго на чолі зі звільненім Володимиром Кудрицьким не змогло вчасно завершити будівництво захисних споруд на підстанції на Тернопільщині, яку напередодні атакували російські безпілотники. Про це заявив голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в ефірі телемарафону, йдеться у матеріалі видання "Апостроф".

В'ячеслав Негода зауважив, що на об'єкті, який став ціллю атаки, велася робота більш як півтора року.

"Це один з ключових об'єктів, який ми вважали, що потрібно серйозно ставитися. Він в компетенції Укренерго. Ми їх не просто просили, ми вимагали, щоб вони швидше завершили це укриття. Воно завершене так і не було", – розповів посадовець.