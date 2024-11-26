Тернопольская ОГА обвинила Укрэнерго, которое ранее возглавлял Кудрицкий, в затягивании со строительством защитных сооружений на подстанциях, — СМИ

Бывшее руководство Укрэнерго во главе с уволенным Владимиром Кудрицким не смогло вовремя завершить строительство защитных сооружений на подстанции на Тернопольщине, которую накануне атаковали российские беспилотники. Об этом заявил председатель Тернопольской ОГА Вячеслав Негода в эфире телемарафона, говорится в материале издания "Апостроф".

Вячеслав Негода отметил, что на объекте, который стал целью атаки, велась работа более полутора лет.

"Это один из ключевых объектов, к которому мы считали, что нужно серьезно относиться. Он в компетенции Укрэнерго. Мы их не просто просили, мы требовали, чтобы они быстрее завершили это укрытие. Оно завершено так и не было", — рассказал чиновник.