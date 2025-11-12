Безуглая прокомментировала "пленки Миндича" и призвала Зеленского уволить Ермака

Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в "узурпации разума Зеленского" и призвала главу государства "перезапустить ОП с новым руководителем и структурой войны".

В своем Telegram-канале Безуглая написала, что, по ее информации, Андрей Ермак якобы "имеет договоренности с некоторыми группами влияния "расследователей" и атакующими президента и использует их для собственного усиления".

Среди таковых она нызывает нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, Александру Устинову из "Голоса", издание "Украинская правда", а также "ряд других медиа и антикоррупционеров".

Безуглая утверждает, что сейчас глава ОП якобы во что бы то ни стало хочет избавиться от руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова как "основных конкурентов в борьбе за власть и влияние на президента".

Именно Ермак, продолжает автор поста, "целенаправленно подтолкнул Зеленского к закону о независимости НАБУ".

"Так он ослабляет президента и делает его все более зависимым от себя, формируя вокруг атмосферу недоверия и ожидания, что все враги, а он вернее и ближе", – констатирует Безуглая.

Что касается Буданова, которому Ермак якобы изначально благоволил, то, отмечает парламентарий, после обретения субъектности главой ГУР, глава ОП "начал работать против него и сейчас максимально хочет добиться отставки Кирилла".

Вместе с тем, отмечает народный депутат, Ермак куда менее так активен в отношении Главкома ВСУ Александра Сырского.

По словам Безуглой, после прихода в ОП Ермака она считала его "идейным, неравнодушным человеком", но со временем он очень изменился.

"Но сейчас то, что творит Андрей Борисович и в кого он превращается… Более того, он просто элементарно слишком долго находится на одной должности! Кроме того, вызывает возмущение цинизм неравнодушных активистов, атакующих президента, но готовых идти на договоренности с руководителем ОП. Зачем вы это делаете? Почему молчит Гончаренко? "Украинская правда"? Железняк? Где вы? Также надо понимать, что здесь замешаны еще и американцы, и это давление на Зеленского, чтобы оно было более мягким перед россиянами", – негодует нардеп.

Сложившуюся сейчас в стране ситуацию она называет опасной, но соглашается с тем, что коррупции – не место.

Безуглая подчеркивает, что Зеленский должен на все посмотреть другими глазами:

"ОП нереформирован, разум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский творит ужас в ВСУ, а парламент и Кабмин сведены в офисы регистрации решений. Американцы пытаются нас обмануть и ослабить, Россия уничтожает, а Европа выжидает. Вину возлагаю и на оппозицию, ведь вместо того, чтобы кричать по пустякам и купаться в популизме, нужно ежедневно давать конструктивную критику и предлагать альтернативные решения. А этого практически нет".

Среди решений, которые предлагает Безуглая, – перезапуск ОП с новым руководителем и структурой войны, усиление роли Кабмина, создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов, отставка Сырского и реальная реформа войска.

Это, подчеркивает депутат, – минимум, что нужно сделать уже сейчас, поскольку никто, кроме самих украинцев, страну не спасет, а субъектная Украина "не нужна ни РФ, ни США, ни Европе, ни миру".

Она снова призвала Зеленского обратить внимание, что "творит Ермак за его спиной", оставить Буданова, уволить Сырского и встряхнуть парламент и правительство. Под конец Безуглая обратилась к Ермаку:

"Андрей Борисович, извините, но не могу видеть ваши "козни", а особенно те, что направлены на ослабление президента, и молчать дальше. Вы знаете мое сентиментальное отношение к вам, но много раз непублично говорила и спрашивала, что вы делаете. Если бы вы переосмыслили, но ведь не сделаете этого".

Упомянутый в посте Безуглой Алексей Гончаренко пока никак не ответил на ее обвинения. Также не было никакой реакции от редакции "Украинской правды" и Александры Устиновой.

Напомним, ранее Безуглая обратилась к главе СБУ Василию Малюку с вопросом, почему его ведомство в упор не видело российского влияния в "Энергоатоме", а также показала "голую" зону обороны в Днепропетровской области.

Кроме того сообщалось, что Марьяна Безуглая заявила о критической ситуации в Покровске и Мирнограде и высокой вероятности потери этих городов.