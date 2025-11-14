Зеленського не варто підозрювати в корупції: Єрмак прокоментував скандал щодо енергетики

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що Володимир Зеленський є "дуже принциповою людиною", і його не варто підозрювати в корупції.

Так Єрмак відреагував на розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетики, через яке цього тижня заяву на відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. Про це голова ОП сказав в інтерв'ю Politico.

Єрмак наголосив, що Зеленський має бути "поза підозрою", тому що саме президент оголосив про необхідність боротися з корупцією і дозволив "абсолютно вільні розслідування". За його словами, це доводить, що антикорупційні органи є незалежними і працюють ефективно.

Важливо

У той же час очільник ОП зазначив, що "деякі політичні сили" використовують інформацію про наслідки антикорупційних розслідувань з метою дискредитувати українську владу. Він підкреслив, що через безпідставні звинувачення може постраждати репутація людей, тож необхідно мати рішення судів та результати слідства, щоб судити людей.

Реація ЄС на скандал

Чиновники ЄС звернулися до української влади з проханням надати додаткові гарантії щодо докладених зусиль у боротьбі з корупцією. При цьому станом на зараз мова про припинення фінансової допомоги Україні не йдеться.

Один з високопосадовців ЄС заявив, що Зеленський має представити план подолання корупції, аби "заспокоїти всіх".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після розмови із Зеленським наголосив, що Берлін очікує, що Україна надалі здійснюватиме антикорупційні заходи й реалізовуватиме реформи.

При цьому видання звертає увагу, що антикорупційний скандал відбувся на фоні того, як Україна стикається з дефіцитом бюджету на 2026-й рік у 41 млрд євро. Наразі в ЄС шукають можливості, щоб використати заморожені російські активи.

Нагадаємо, під час розслідування стало відомо, що Володимир Зеленський телефонував ексміністру енергетики герману Галущенку після того, як бізнесмен Тимур Мінідіч написав голові держави повідомлення.

У своєму зверненні після оприлюднення "плівок Міндіча" Володимир Зеленський заявив, що будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Президент наголосив, що вироки у цій справі мають обов'язково бути.