Зеленского не стоит подозревать в коррупции: Ермак прокомментировал скандал относительно энергетики

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Владимир Зеленский является "очень принципиальным человеком", и его не стоит подозревать в коррупции.

Так Ермак отреагировал на расследование НАБУ и САП о коррупции в энергетике, из-за которого на этой неделе заявление на отставку подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Об этом глава ОП сказал в интервью Politico.

Ермак подчеркнул, что Зеленский должен быть "вне подозрений", потому что именно президент объявил о необходимости бороться с коррупцией и позволил "абсолютно свободные расследования". По его словам, это доказывает, что антикоррупционные органы являются независимыми и работают эффективно.

Важно

Отставка министров, санкции Миндичу: может ли Зеленский оперативно потушить коррупционный "пожар"

В то же время глава ОП отметил, что "некоторые политические силы" используют информацию о последствиях антикоррупционных расследований с целью дискредитировать украинскую власть. Он подчеркнул, что из-за безосновательных обвинений может пострадать репутация людей, поэтому необходимо иметь решения судов и результаты следствия, чтобы судить людей.

Відео дня

Реакция ЕС на скандал

Чиновники ЕС обратились к украинским властям с просьбой предоставить дополнительные гарантии относительно приложенных усилий в борьбе с коррупцией. При этом по состоянию на сейчас речь о прекращении финансовой помощи Украине не идет.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что Зеленский должен представить план преодоления коррупции, чтобы "успокоить всех".

Канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с Зеленским отметил, что Берлин ожидает, что Украина в дальнейшем будет осуществлять антикоррупционные меры и реализовывать реформы.

При этом издание обращает внимание, что антикоррупционный скандал произошел на фоне того, как Украина сталкивается с дефицитом бюджета на 2026-й год в 41 млрд евро. Сейчас в ЕС ищут возможности, чтобы использовать замороженные российские активы.

Напомним, в ходе расследования стало известно, что Владимир Зеленский звонил экс-министру энергетики Герману Галущенко после того, как бизнесмен Тимур Минидич написал главе государства сообщение.

В своем обращении после обнародования "пленок Миндича" Владимир Зеленский заявил, что любые результативные действия против коррупции очень нужны. Президент подчеркнул, что приговоры по этому делу должны обязательно быть.