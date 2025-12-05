Зеленский определился с новым главой ОП: когда объявят о назначении

Владимир Зеленский определился с новым руководителем Офиса президента. Накануне глава государства провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя ОП.

Во время этих встреч обсуждали форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое нужно для интересов Украины. Зеленский пообещал, что решение о новом главе ОП будет в ближайшее время. Об этом он сказал в своем обращении.

В субботу Зеленский встретился с рядом чиновников — руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым, министром обороны Денисом Шмыгалем, первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым и заместителем руководителя Офиса Президента Павлом Палисой. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк назвал это "собеседованием на вакантную должность главы Офиса Президента".

Ранее Фокус называл почти аналогичный список кандидатов на должность главы ОП — Павла Палиса, Кирилла Буданова, Михаила Федорова, Дениса Шмыгаля и Юлию Свириденко.

Зато политолог Олег Постернак называл только Палису, Буданова, Шмыгаля и Свириденко, не веря в возможность назначения Михаила Федорова.

Кто станет новым главой ОП

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский почти определился с новым главой Офиса Президента. Назначение должно произойти в ближайшее время. По данным нардепа, скорее всего, руководителем ОП станет Михаил Федоров

Эту информацию подтверждает и журналистка Янина Соколова.

А Ярослав Железняк предложил читателям своего Telegram-канала спрогнозировать, кто станет главой ОП, дав два варианта — Денис Шмыгаль и Михаил Федоров. Впоследствии он намекнул на назначение Федорова, проголосовав за этот вариант.

Сегодня, 5 декабря, утром Железняк сообщил, что нового главу ОП объявят уже сегодня.

О кандидатуре Федорова говорит и нардеп "Слуги народа" Богдан Кицак.

"Подтвержденная информация будет после того, как президент осуществит соответствующий указ и назначит своего руководителя Офиса президента, но, по моей информации, наиболее вероятно, это возглавит непосредственно господин Федоров", — заявил он в эфире "Радио Свобода".

По мнению нардепа, назначение Федорова позволит "почистить проблемные моменты", которые есть в ОП, а также восстановит доверие к Зеленскому в целом.

Издание liga.net со ссылкой на собеседников в Верховной Раде и "Слуге народа" также утверждает, что новым руководителем Офиса президента станет Михаил Федоров.

Сам Федоров слухи о своем назначении пока не комментировал.

Что известно о Михаиле Федорове

Михаил Федоров — уроженец Запорожской области. В 2009-2014 годах учился в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления. В 2012-м году стал студенческим мэром Запорожья на проекте "Студреспублика", пишет "Честно".

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от партии "5.10" 166 номером в списке как член партии.

В 2019-м году возглавил digital-направление предвыборной кампании Владимира Зеленского.

Правда, тогда же стал фигурантом журналистского расследования относительно вероятных нарушений порядка финансирования избирательной кампании. Там он обращался к одному из ближайших соратников Зеленского Сергею Шефиру относительно того, что "увеличил бюджет на ботов, чтобы защищали нас от атак".

При этом в расследовании говорилось, что Федоров получал деньги для поддержки интернет-ресурсов команды от Сергея Шефира не через официальные счета избирательного фонда Зеленского, а наличными в офисе "ЗеКоманды".

Также в 2019-м году Федоров стал народным депутатом от "Слуги народа", пройдя шестым в списке партии.

29 августа 2019-го года его назначили министром цифровой трансформации Украины, сложил депутатские полномочия.

В 2023-м он стал вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины. А в 2025-м — первым вице-премьером — министром цифровой трансформации Украины.

Во времена его работы в Министерстве цифровой трансформации были запущены такие проекты как "Дія", "Дія.City", "Дія. Освіта", "COVID-сертификаты в смартфоне", "еМалятко", "еДопомога", "Ноутбук каждому учителю", "Дія. Подпись" и другие.

Также во время полномасштабной войны была запущена платформа United24 для сбора пожертвований в поддержку Украины.

Напомним, 28 ноября стало известно, что Андрей Ермак написал заявление на увольнение. Зеленский сообщил, что состоится перезагрузка Офиса президента.

Этому предшествовали обыски НАБУ у Андрея Ермака. При этом два человека, которые знакомы с ходом расследования коррупции в отношении коррупции, заявили, что Зеленского заранее предупредили, что Ермак может быть причастен к делу.

Впоследствии появилась информация, что украинские пограничники получили письмо, которое запрещает выезд из Украины бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.