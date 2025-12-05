Зеленський визначився з новим головою ОП: коли оголосять про призначення

Володимир Зеленський визначився з новим керівником Офісу президента. Напередодні глава держави провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника ОП.

Під час цих зустрічей обговорювали формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Зеленський пообіцяв, що рішення про нового голову ОП буде найближчим часом. Про це він сказав у своєму зверненні.

У суботу Зеленський зустрівся з низкою посадовців — керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, міністром оборони Денисом Шмигалем, першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим та заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк назвав це "співбесідою на вакантну посаду Голови Офісу Президента".

Раніше Фокус називав майже аналогічний список кандидатів на посаду голови ОП — Павла Паліса, Кирило Буданова, Михайла Федорова, Дениса Шмигаля та Юлію Свириденко.

Натомість політолог Олег Постернак називав лише Палісу, Буданова, Шмигаля та Свириденко, не вірячи в можливість призначення Михайла Федорова.

Хто стане новим головою ОП

Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський майже визначився з новим головою Офісу Президента. Призначення має статися найближчим часом. За даними нардепа, скоріше за все, керівником ОП стане Михайло Федоров

Цю інформацію підтверджує і журналістка Яніна Соколова.

А Ярослав Железняк запропонував читачам свого Telegram-каналу спрогнозувати, хто стане головою ОП, давши два варіанти — Денис Шмигаль та Михайло Федоров. Згодом він натякнув на призначення Федорова, проголосувавши за цей варіант.

Сьогодні, 5 грудня, вранці Железняк повідомив, що нового голову ОП оголосять вже сьогодні.

Про кандидатуру Федорова говорить і нардеп "Слуги народу" Богдан Кицак.

"Підтверджена інформація буде після того, як президент здійснить відповідний указ і призначить свого керівника Офісу президента, але, по моїй інформації, найбільш ймовірно, це очолить безпосередньо пан Федоров", — заявив він в ефірі "Радіо Свобода".

На думку нардепа, призначення Федорова дозволить "почистити проблемні моменти", які є в ОП, а також відновить довіру до Зеленського загалом.

Видання liga.net з посиланням на співрозмовників у Верховній Раді та "Слузі народу" також стверджує, що новим керівником Офісу президента стане Михайло Федоров.

Сам Федоров чутки про своє призначення наразі не коментував.

Що відомо про Михайла Федорова

Михайло Федоров — уродженець Запорізької області. У 2009—2014 роках навчався в Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління. У 2012-му році став студентським мером Запоріжжя на проекті "Студреспубліка", пише "Чесно".

У 2014 році балотувався до Верховної Ради від партії "5.10" 166 номером у списку як член партії.

У 2019-му році очолив digital-напрямок передвиборчої кампанії Володимира Зеленського.

Щоправда, тоді ж став фігурантом журналістського розслідування щодо ймовірних порушень порядку фінансування виборчої кампанії. Там він звертався до одного з найближчих соратників Зеленського Сергія Шефіра щодо того, що "збільшив бюджет на ботів, щоб захищали нас від атак".

При цьому у розслідуванні йшлося, що Федоров отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від Сергія Шефіра не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського, а готівкою в офісі "ЗеКоманди".

Також у 2019-му році Федоров став народним депутатом від "Слуги народу", пройшовши шостим у списку партії.

29 серпня 2019-го року його призначили міністром цифрової трансформації України, склав депутатські повноваження.

У 2023-му він став віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України. А в 2025-му — першим віцепрем'єром — міністром цифрової трансформації України.

За часів його роботи в Міністерстві цифрової трансформації було запущено такі проєкти як "Дія", "Дія.City", "Дія. Освіта", "COVID-сертифікати у смартфоні", "єМалятко", "єДопомога", "Ноутбук кожному вчителю", "Дія. Підпис" та інші.

Також під час повномасштабної війни була запущена платформа United24 для збору пожертв на підтримку України.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Андрій Єрмак написав заяву на звільнення. Зеленський повідомив, що відбудеться перезавантаження Офісу президента.

Цьому передували обшуки НАБУ в Андрія Єрмака. При цьому двоє осіб, які знайомі з перебігом розслідування корупції щодо корупції, заявили, що Зеленського заздалегідь попередили, що Єрмак може бути причетний до справи.

Згодом з'явилася інформація, що українські прикордонники отримали лист, який забороняє виїзд з України колишньому голові Офіса президента Андрію Єрмаку.