Зеленский предупредил о "мести": в ISW разобрали ложь Кремля об ударе по резиденции Путина

В России заявили, что Силы обороны якобы ударили беспилотниками по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Однако аналитики не нашли этому подтверждений, а украинский лидер Владимир Зеленский уже предупредил, что россияне нашли оправдание обстрелу Киева.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление, что ночью на 29 декабря более 90 украинских БПЛА атаковали резиденцию Путина. По его словам, ущерб нанесен не был, но Россия теперь "пересмотрит" позицию на переговорах. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 29 декабря.

Днем Путин говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и якобы рассказал об ударе, заявив о намерении пересмотреть свою позицию по мирным соглашениям. Однако аналитики отмечают, что обстоятельства атаки — нетипичные, ведь обычно в открытых источниках появляются доказательства действий Сил обороны.

"Такие доказательства включают видеозаписи, часто с геоданными, операций противовоздушной обороны, взрывов, пожаров или столбов дыма вблизи объектов, ставших целями; заявления местных и региональных российских властей, которые обычно преуменьшают успешные украинские удары, называя их "обломками" сбитых дронов; а также сообщения местных источников и СМИ о пожарах или повреждениях таких объектов. ISW не наблюдал никаких таких видеозаписей, а также местных или региональных сообщений об украинских ударах вблизи резиденции Путина, которые бы подтверждали утверждения Лаврова", — пояснили в институте.

Кроме того, специалисты обратили внимание на то, что озвученное Лавровым количество дронов не совпадает с данными российского же Минобороны. Дипломат похвастался ликвидацией 89 БПЛА над Новгородской областью, а в сводке министерства речь шла лишь о 47 сбитых единицах.

"Украинские силы ранее нанесли удары по многочисленным военным целям в Новгородской области, что подтверждается доказательствами. Кремль не предоставил никаких доказательств в подтверждение своего заявления о том, что 29 декабря украинские силы нанесли удар по резиденции Путина", — подытожили аналитики.

В то же время в российском оппозиционном медиа опубликовали расследование об ударе. Журналисты выяснили, что местные жители не слышали работы ПВО, а на пути к резиденции Путина украинские дроны должны были бы пересечь территории, насыщенные противовоздушной защитой. В редакции пришли к выводу, что Украина могла бы устроить такую атаку разве что благодаря "чуду" или намеренной халатности ВС РФ.

Зеленский опроверг информацию об ударе по резиденции Путина и предупредил, что эти обвинения используют для оправдания атаки по Киеву и зданиям украинского правительства. Ранее ВС РФ уже наносили такие удары. В то же время Лавров сообщил, что Россия уже определила цели и сроки ответной атаки.

"Однако Россия уже усилила свою кампанию ударов большой дальности по Украине в последние месяцы, специально нацелившись на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы 2025-2026 годов. (...) Российские ночные удары большой дальности целенаправленно нацелены на украинскую гражданскую инфраструктуру и непропорционально влияют на гражданское население", — добавили в ISW.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году численность ВС РФ впервые перестала увеличиваться, а значит Кремль должен завершить войну или объявить всеобщую мобилизацию. Также он признал, что без помощи США Украина может потерпеть поражение, ведь силы ПВО не смогу защищать небо.

