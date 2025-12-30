Зеленський попередив про "помсту": в ISW розібрали брехню Кремля про удар по резиденції Путіна

У Росії заявили, що Сили оборони нібито вдарили безпілотниками по резиденції президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Однак аналітики не знайшли цьому підтверджень, а український лідер Володимир Зеленський вже попередив, що росіяни знайшли виправдання обстрілу Києва.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву, що вночі на 29 грудня понад 90 українських БПЛА атакували резиденцію Путіна. З його слів, шкоди завдано не було, але Росія тепер "перегляне" позицію на переговорах. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 29 грудня.

Вдень Путін говорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом і нібито розповів про удар, заявивши про намір переглянути свою позицію щодо мирних угод. Однак аналітики наголошують, що обставини атаки — нетипові, адже зазвичай у відкритих джерелах з'являються докази дій Сил оборони.

"Такі докази включають відеозаписи, часто з геоданими, операцій протиповітряної оборони, вибухів, пожеж або стовпів диму поблизу об’єктів, що стали цілями; заяви місцевих і регіональних російських властей, які зазвичай применшують успішні українські удари, називаючи їх "уламками" збитих дронів; а також повідомлення місцевих джерел і ЗМІ про пожежі або пошкодження таких об’єктів. ISW не спостерігав жодних таких відеозаписів, а також місцевих чи регіональних повідомлень про українські удари поблизу резиденції Путіна, які б підтверджували твердження Лаврова", — пояснили в інституті.

Окрім того, фахівці звернули увагу на те, що озвучена Лавровим кількість дронів не збігається з даними російського ж Міноборони. Дипломат похизувався ліквідацією 89 БПЛА над Новгородською областю, а у зведенні міністерства йшлося лише про 47 збитих одиниць.

"Українські сили раніше завдали ударів по численних військових цілях у Новгородській області, що підтверджується доказами. Кремль не надав жодних доказів на підтвердження своєї заяви про те, що 29 грудня українські сили завдали удару по резиденції Путіна", — підсумували аналітики.

Водночас у російському опозиційному медіа опублікували розслідування про удар. Журналісти з'ясували, що місцеві жителі не чули роботи ППО, а на шляху до резиденції Путіна українські дрони мали б перетнути території, насичені протиповітряним захистом. У редакції дійшли висновку, що Україна могла б влаштувати таку атаку хіба що завдяки "диву" або навмисній недбалості ЗС РФ.

Зеленський спростував інформацію про удар по резиденції Путіна і попередив, що ці звинувачення використають для виправдання атаки по Києву і будівлям українського уряду. Раніше ЗС РФ вже завдавали таких ударів. Водночас Лавров повідомив, що Росія вже визначила цілі та терміни атаки у відповідь.

"Однак Росія вже посилила свою кампанію ударів великої дальності по Україні в останні місяці, спеціально націлившись на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими 2025-2026 років. (…) Російські нічні удари великої дальності цілеспрямовано націлені на українську цивільну інфраструктуру і непропорційно впливають на цивільне населення", — додали в ISW.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році чисельність ЗС РФ вперше перестала збільшуватись, а отже Кремль має завершити війну або оголосити загальну мобілізацію. Також він визнав, що без допомоги США Україна може зазнати поразки, адже сили ППО не зможу захищати небо.

