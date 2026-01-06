Запад хочет соглашения о гарантиях безопасности: в Украине могут разместить контингент США, — СМИ

Источники сообщили СМИ, что переговоры в Париже будут сосредоточены на гарантиях безопасности для Украины, планы по которым подготовила так называемая Коалиция желающих. Ожидается, что уже в ближайшие дни будет опубликована декларация, если лидерам удастся заключить официальное соглашение.

Европейские и американские политики хотят заключить соглашение о гарантиях безопасности, которое будет предусматривать размещение американских войск в Украине для обеспечения стабильности мара в рамках будущих договоренностей. Во время встречи в Париже лидеры будут сосредоточены на том, как интегрировать предложенные Вашингтоном возможности в планы, разработанные "Коалицией желающих". Об этом говорится в материале Bloomberg от 5 января.

Хозяином встречи будет президент Франции Эммануэль Макрон, а интересы США будут представлять посланцы лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Также будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и высокопоставленный военный чиновник альянса Алексус Гринкевич, который руководит американскими войсками в Европе.

Відео дня

"Неясно, какую роль будут играть американские войска и где они будут размещены в случае заключения мирного соглашения с Россией. Европейские страны обсудили развертывание многонациональных "сил безопасности", а украинская армия возглавит оборону на передовой", — отметили в издании.

По информации источников, после встречи западные лидеры планируют брифинг и могут уже в ближайшие дни обнародовать декларацию, если будет заключено официальное соглашение. Также США готовы помочь контролировать соблюдение перемирия, в том числе предоставляя разведданные. Неназванные собеседники уточнили, что для выявления нарушений будут использовать БПЛА и спутники.

В Европе оценивают последние переговоры с США как положительные, а текущее состояние предложенных гарантий безопасности — как удовлетворительное. Один из анонимных чиновников назвал предложение Вашингтона по контингенту и разведке "переломным моментом", а другой — "страховкой", которой европейцы добивались в течение последнего года.

Один из источников отметил, что остается непонятно, согласится ли глава Кремля Владимир Путин, но союзники Украины будут настаивать на участии РФ после достижения соглашения о безопасности с США. Также остаются противоречивыми и другие ключевые вопросы, в частности относительно территорий.

То, что в Париже будут обсуждать гарантии безопасности, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что попросил Трампа о гарантиях, которые будут действовать в течение 50 лет. Однако, по данным СМИ, нынешние предложения предусматривают 15-летний срок с возможностью продления.

Напомним, в The Independent сообщили, что делегацию США в Париже должен был возглавить госсекретарь Марко Рубио, но изменил свои планы. Это связывают с американской военной операцией в Венесуэле.

В Reuters информировали, что в Кремле рассчитывают на смягчение подхода США к войне в Украине из-за того, что россияне не вмешивались в события в Венесуэле. Российский источник подчеркнул, что его страна потеряла союзника в Латинской Америке.