Захід хоче угоди про гарантії безпеки: в Україні можуть розмістити контингент США, — ЗМІ

Джерела повідомили ЗМІ, що переговори у Парижі будуть зосереджені на гарантіях безпеки для України, плани щодо яких підготувала так звана Коаліція охочих. Очікується, що вже в найближчі дні буде опублікована декларація, якщо лідерам вдасться укласти офіційну угоду.

Європейські та американські політики хочуть укласти угоду про гарантії безпеки, яка передбачатиме розміщення американських військ в Україні задля забезпечення стабільності мару в межах майбутніх домовленостей. Під час зустрічі у Парижі лідери будуть зосереджені на тому, як інтегрувати запропоновані Вашингтоном можливості у плани, розроблені "Коаліцією охочих". Про це йдеться у матеріалі Bloomberg від 5 січня.

Господарем зустрічі буде президент Франції Еммануель Макрон, а інтереси США представлятимуть посланці лідера Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Також будуть присутні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та високопоставлений військовий чиновник альянсу Алексус Гринкевич, який керує американськими військами в Європі.

"Неясно, яку роль відіграватимуть американські війська і де вони будуть розміщені в разі укладення мирної угоди з Росією. Європейські країни обговорили розгортання багатонаціональних "сил безпеки", а українська армія очолить оборону на передовій", — зауважили у виданні.

За інформацією джерел, після зустрічі західні лідери планують брифінг і можуть вже у найближчі дні оприлюднити декларацію, якщо буде укладена офіційна угода. Також США готові допомогти контролювати дотримання перемир'я, в тому числі надаючи розвіддані. Неназвані співрозмовники уточнили, що для виявлення порушень використовуватимуть БПЛА та супутники.

В Європі оцінюють останні переговори зі США як позитивні, а поточний стан запропонованих гарантій безпеки — як задовільний. Один з анонімних чиновників назвав пропозицію Вашингтону щодо контингенту та розвідки "переломним моментом", а інший — "страховкою", якої європейці добивались протягом останнього року.

Одне з джерел зауважило, що залишається незрозуміло, чи погодиться очільник Кремля Володимир Путін, але союзники України наполягатимуть на участі РФ після досягнення угоди про безпеку з США. Також залишаються суперечливими й інші ключові питання, зокрема щодо територій.

Те, що у Парижі обговорюватимуть гарантії безпеки, підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що попросив Трампа про гарантії, які діятимуть протягом 50 років. Однак, за даними ЗМІ, нинішні пропозиції передбачають 15-річний термін з можливістю продовження.

Нагадаємо, у The Independent повідомили, що делегацію США у Парижі мав очолити держсекретар Марко Рубіо, але змінив свої плани. Це пов’язують з американською військовою операцією у Венесуелі.

У Reuters інформували, що у Кремлі розраховують на пом’якшення підходу США до війни в Україні через те, що росіяни не втручалися у події у Венесуелі. Російське джерело наголосило, що його країна втратила союзника в Латинській Америці.