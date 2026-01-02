Большинство украинцев готовы терпеть войну, но против вывода ВСУ с Донбасса, — КМИС

Почти каждый седьмой украинец готов поддержать мирный план, который предусматривал бы замораживание ситуации за нынешней линией фронта, а также гарантии безопасности и отсутствие официального признания оккупированных территорий частью России.

Однако план, который предусматривает выход ВСУ с подконтрольных украинскому правительству территорий, ограничение украинской армии не поддерживают три четверти украинцев. Об этом говорится в опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии.

Исследование проводилось в течение 26 ноября-29 декабря 2025 года. В нем принял участие 1001 респондент со всей территории Украины кроме временно оккупированных территорий.

Готовы ли украинцы к территориальным уступкам?

62% украинцев ответили, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Столько же было в опросе, который проводился в октябре.

53% выступают категорически против территориальных уступок. Впрочем 33% готовы к определенным территориальным потерям.

Большинство (58%) выступают против официального признания оккупированных территорий частью России. 25% готовы принять признание "отдельных территорий", а не всех оккупированных территорий.

По сравнению с октябрем 2025-го количество тех, кто категорически отвергает вариант с признанием территорий, снизилось на 9%.

Подавляющее большинство — 66% — отвергают передачу под контроль России территорий, которые контролируются Украиной. Готовы принять их только 18%.

39% готовы к варианту с замораживанием линии фронта без официального признания никаких оккупированных территорий частью России. Впрочем 50% категорически отвергают такой вариант. Ранее 56% отвергали этот вариант.

Реакция на план Европы и России

Во время опроса украинцам предложили рассмотреть две версии международного плана — один условно предусматривал версию Украины и Европы, а другой — России.

Условный план Европы и Украины, по версии КМИСа, предусматривает:

Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, которые включают постоянные поставки Украине оружия и денег в достаточном количестве, а также закрытие украинского неба от российских атак;

Нынешняя линия фронта замораживается, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают;

Украина движется к вступлению в ЕС;

Санкции против России сохраняются до установления устойчивого мира и исчезновения угроз повторного нападения от России.

69% украинцев готовы одобрить план Европы и Украины. Только 16% категорически отвергают его. Зато существенно увеличилось количество тех, кто готов легко согласиться на план Европы-Украины. Этот план готовы принять во всех регионах.

Зато условный план России предусматривает:

США и Европа отменяют все санкции против России;

Русский язык получает официальный статус;

Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение;

Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, а Запад не может больше поставлять оружие Украине;

Россия имеет право определять, какими будут гарантии безопасности для Украины, и будет одной из стран-гарантов безопасности Украины;

Украина выводит войска из части Донецкой области, которую сейчас контролирует, то есть из Краматорска, Славянска и других городов;

Украина официально признает Крым, Донецкую и Луганскую области частью России и навсегда отказывается от них;

Россия сохраняет контроль над оккупированными частями Херсонщины и Запорожья.

Российский план остается категорически неприемлемым для 74% украинцев. И только 17% украинцев готовы на российскую версию мира.

На юге российский план считают неприемлемым 71%, тогда как в центре — 78%.

Сколько украинцы готовы терпеть войну и когда ожидают ее завершения?

Опрос показал, что 10% украинцев верили в завершение войны до начала 2026-го года. Зато 16% считали, что она закончится в первой половине 2026-го года.

Зато 12% ожидают завершения войны во второй половине 2026-го года, 29% — в 2027-м и позже. Каждый третий респондент ответил, что не может определиться, когда завершится война.

Большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Еще 3% ответили, что готовы терпеть около года. 14% респондентов ответили, что могут терпеть войну несколько месяцев или полгода.

Кого украинцы считают виновными в отключении электроэнергии?

В КМИС отметили, что россияне продолжают вести информационную войну против украинцев. Они смогли убедить часть в том, что ответственность за отсутствие электроэнергии несут не россияне, а украинская власть или западные партнеры.

Большинство украинцев — 54% — говорят о том, что основной причиной являются российские обстрелы, от которых невозможно полностью защититься.

В то же время 31% обвиняет украинскую власть, которая, по их мнению, неподобающе подготовилась. При этом на западе Украины 43% респондентов считают виновными власть, тогда как на востоке — 20%.

Еще 7% считают, что основной причиной является недостаточная поддержка от Западных партнеров.

