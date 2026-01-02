Більшість українців готові терпіти війну, але проти виведення ЗСУ з Донбасу, — КМІС

Майже кожен сьомий українець готовий підтримати мирний план, який передбачав би заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту, а також гарантії безпеки та відсутність офіційного визнання окупованих територій частиною Росії.

Однак план, який передбачає вихід ЗСУ з підконтрольних українському уряду територій, обмеження української армії не підтримують три чверті українців. Про це йдеться в опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології.

Дослідження проводилося впродовж 26 листопада-29 грудня 2025 року. У ньому взяло участь 1001 респондент з усієї території України крім тимчасово окупованих територій.

Чи готові українці до територіальних поступок?

62% українців відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Стільки ж було в опитуванні, яке проводилося в жовтні.

53% виступають категорично проти територіальних поступок. Утім 33% готові до певних територіальних втрат.

Більшість (58%) виступають проти офіційно визнання окупованих територій частиною Росії. 25% готові прийняти визнання "окремих територій", а не всіх окупованих територій.

Порівняно з жовтнем 2025-го кількість тих, хто категорично відкидає варіант з визнанням територій, знизилася на 9%.

Переважна більшість — 66% — відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти їх лише 18%.

39% готові до варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії. Утім 50% категорично відкидають такий варіант. Раніше 56% відкидали цей варіант.

Реакція на план Європи та Росії

Під час опитування українцям запропонували розглянути дві версії міжнародного плану — один умовно передбачав версію України та Європи, а інший — Росії.

Умовний план Європи і України, за версією КМІСа, передбачає:

Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США, які включають стале постачання Україні зброї та грошей в достатній кількості, а також закриття українського неба від російських атак;

Нинішня лінія фронту заморожується, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають;

Україна рухається до вступу до ЄС;

Санкції проти Росії зберігаються до встановлення сталого миру і зникнення загроз повторного нападу від Росії.

69% українців готові схвалити план Європи і України. Лише 16% категорично відкидають його. Натомість суттєво збільшилася кількість тих, хто готовий легко погодитися на план Європи-України. Цей план готові прийняти в усіх регіонах.

Натомість умовний план Росії передбачає:

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії;

Російська мова отримує офіційний статус;

Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння;

Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО, а Захід не може більше постачати зброю Україні;

Росія має право визначати, якими будуть гарантії безпеки для України, і буде однією з країн-гарантів безпеки України;

Україна виводить війська з частини Донецької області, яку зараз контролює, тобто з Краматорська, Слов’янська та інших міст;

Україна офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них;

Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Російський план залишається категорично неприйнятним для 74% українців. І лише 17% українців готові на російську версію миру.

На півдні російський план вважають неприйнятним 71%, тоді як у центрі — 78%.

Скільки українці готові терпіти війну та коли очікують на її завершення?

Опитування показало, що 10% українців вірили в завершення війни до початку 2026-го року. Натомість 16% вважали, що вона закінчиться в першій половині 2026-го року.

Натомість 12% очікують завершення війни в другій половині 2026-го року, 29% — у 2027-му і пізніше. Кожен третій респондент відповів, що не може визначитися, коли завершиться війна.

Більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Ще 3% відповіли, що готові терпіти близько року. 14% респондентів відповіли, що можуть терпіти війну декілька місяців чи півроку.

Кого українці вважають винними у відключенні електроенергії?

У КМІС зазначили, що росіяни продовжують вести інформаційну війну проти українців. Вони змогли переконати частину в тому, що відповідальність за відсутність електроенергії несуть не росіяни, а українська влада чи західні партнери.

Більшість українців — 54% — говорять про те, що основною причиною є російські обстріли, від яких неможливо повністю захиститися.

Водночас 31% звинувачує українську владу, яка, на їхню думку, неналежно підготувалася. При цьому на заході України 43% респондентів вважають винними владу, тоді як на сході — 20%.

Ще 7% вважають, що основною причиною є недостатня підтримка від Західних партнерів.

