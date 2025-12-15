Партії Залужного, Порошенка і Білецького лідирують в опитуванні КМІС щодо можливих виборів до Ради, — дані опитування

Партії Валерія Залужного, Петра Порошенка та Андрія Білецького є лідерами опитування серед українців на виборах до Верховної Ради у разі завершення війни. Про це пише Цензор.net з посиланням на дані опитування КМІС, яке проводилося 26 листопада – 10 грудня.

На питання, за яку політичну силу у разі завершення війни готові голосувати українці, 19,9% громадян, які визначилися, віддали б голос за потенційну партію Валерія Залужного — колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії.

На другому місці — Європейська Солідарність Петра Порошенка, яку готові підтримати 16,2% громадян.

У трійці лідерів також можлива політична сила «Третя штурмова бригада» бригадного генерала Андрія Білецького, що нині командує Третім армійським корпусом. За таку політичну силу у разі її створення віддати голоси готові 11,9% респондентів.

У порівнянні з опитуванням у вересні, рейтинг Залужного знизився, Порошенка і Білецького — показує зростання.

Відео дня

Блок чинного президента Володимира Зеленського готові підтримати 11,3%. Підтримка цієї політичної сили протягом року знизилася, у рейтингу КМІС вона на четвертій сходинці. На п’ятому місці можлива партія голови ГУР Кирила Буданова, яку підтримують 10,4%.