Партии Залужного, Порошенко и Билецкого лидируют в опросе КМИС относительно возможных выборов в Раду, — данные опроса

Партии Валерия Залужного, Петра Порошенко и Андрея Билецкого являются лидерами опроса среди украинцев на выборах в Верховную Раду в случае завершения войны. Об этом пишет Цензор.net со ссылкой на данные опроса КМИС, который проводился 26 ноября — 10 декабря.

На вопрос, за какую политическую силу в случае завершения войны готовы голосовать украинцы, 19,9% граждан, которые определились, отдали бы голос за потенциальную партию Валерия Залужного — бывшего главнокомандующего ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании.

На втором месте — Европейская Солидарность Петра Порошенко, которую готовы поддержать 16,2% граждан.

В тройке лидеров также возможна политическая сила "Третья штурмовая бригада" бригадного генерала Андрея Билецкого, ныне командующего Третьим армейским корпусом. За такую политическую силу в случае ее создания отдать голоса готовы 11,9% респондентов.

По сравнению с опросом в сентябре, рейтинг Залужного снизился, Порошенко и Билецкого — показывает рост.

Блок действующего президента Владимира Зеленского готовы поддержать 11,3%. Поддержка этой политической силы в течение года снизилась, в рейтинге КМИС она на четвертой строчке. На пятом месте возможная партия главы ГУР Кирилла Буданова, которую поддерживают 10,4%.