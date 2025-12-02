Близько 52% українців не хочуть, щоб Зеленський вдруге балотувався у президенти, — опитування

Понад половина українців вважає, що Володимир Зеленський має завершити виконання повноважень після одного президентського терміну й не брати участі у наступних виборах. Попри це, рівень довіри до глави держави залишається відносно високим, хоча останнім часом демонструє чітку тенденцію до зниження.

Як свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного незалежною дослідницькою організацією "Соціополіс", у другій половині листопада 2025 року більшість громадян — 52,2% — вважають, що президент Володимир Зеленський має дотриматися своєї передвиборчої обіцянки 2019 року і не висувати свою кандидатуру на наступних виборах. Натомість 42,8% опитаних підтримують ідею його повторного балотування. Ще 5% респондентів не визначилися з відповіддю.

У звіті наголошується, що ці показники суттєво відрізняються від результатів, зафіксованих у вересні 2025 року. Тоді кількість прихильників одного терміну становила 46,6%, однак у листопаді вона зросла до 52,2%. Паралельно зменшилася частка громадян, які вважають, що Зеленський повинен боротися за другий термін: з 47,4% у вересні до 42,8% у листопаді. Соціологи відзначають, що ця динаміка свідчить про посилення суспільних очікувань щодо оновлення влади та наближення до первинних обіцянок президента.

Опитування також охопило питання щодо відповідальності Володимира Зеленського за можливу корупційну діяльність його давнього бізнес-партнера та співзасновника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, а також інших фігурантів відповідного антикорупційного розслідування. За даними дослідження, 60% респондентів переконані, що президент несе особисту відповідальність за дії осіб зі свого найближчого оточення. Водночас 34% українців вважають, що глава держави не може відповідати за можливі правопорушення людей, з якими його пов’язували професійні чи особисті стосунки. Натомість 6% опитаних не змогли сформулювати власної позиції.

Попри різні оцінки, довіра до Володимира Зеленського все ж переважає над недовірою — хоча різниця між цими показниками продовжує скорочуватися. Згідно з опитуванням, 54% респондентів повністю або частково довіряють президенту. Понад третина з них — 30,3% — заявила про повну довіру, ще 23,7% обрали варіант "скоріше довіряю". На противагу їм 41,9% опитаних висловили недовіру до глави держави. Серед них 26% зовсім не довіряють президенту, а 15,9% — "скоріше не довіряють".

Соціологи звертають увагу на те, що рівень довіри до президента зменшився у порівнянні з вереснем 2025 року. Тоді позитивно оцінювали діяльність Зеленського 59,7% респондентів, однак у листопаді цей показник знизився до 54%. Натомість кількість тих, хто висловлює недовіру, зросла майже на 6 пунктів — з 35,8% до 41,9%.

Варто зауважити, що це опитування проводила дослідницька компанія "Соціополіс" на замовлення ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум" у період з 18 по 24 листопада 2025 року. Дослідження здійснювали методом телефонного інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загальний обсяг вибірки становив 1007 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольних Україні територіях.

Статистична похибка результатів не перевищує 3,1% для показників, близьких до 50%, і дещо менша для інших інтервалів. Організатори дослідження зазначають, що незначні відхилення у сумарних відсоткових значеннях зумовлені округленням даних.

