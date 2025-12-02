Около 52% украинцев не хотят, чтобы Зеленский во второй раз баллотировался в президенты, — опрос

Более половины украинцев считает, что Владимир Зеленский должен завершить выполнение полномочий после одного президентского срока и не участвовать в следующих выборах. Несмотря на это, уровень доверия к главе государства остается относительно высоким, хотя в последнее время демонстрирует четкую тенденцию к снижению.

Как свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного независимой исследовательской организацией "Социополис", во второй половине ноября 2025 года большинство граждан — 52,2% — считают, что президент Владимир Зеленский должен сдержать свое предвыборное обещание 2019 года и не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Зато 42,8% опрошенных поддерживают идею его повторного баллотирования. Еще 5% респондентов не определились с ответом.

В отчете отмечается, что эти показатели существенно отличаются от результатов, зафиксированных в сентябре 2025 года. Тогда количество сторонников одного срока составляло 46,6%, однако в ноябре оно выросло до 52,2%. Параллельно уменьшилась доля граждан, которые считают, что Зеленский должен бороться за второй срок: с 47,4% в сентябре до 42,8% в ноябре. Социологи отмечают, что эта динамика свидетельствует об усилении общественных ожиданий по обновлению власти и приближении к первичным обещаниям президента.

Опрос также охватил вопрос об ответственности Владимира Зеленского за возможную коррупционную деятельность его давнего бизнес-партнера и соучредителя студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также других фигурантов соответствующего антикоррупционного расследования. По данным исследования, 60% респондентов убеждены, что президент несет личную ответственность за действия лиц из своего ближайшего окружения. В то же время 34% украинцев считают, что глава государства не может отвечать за возможные правонарушения людей, с которыми его связывали профессиональные или личные отношения. Зато 6% опрошенных не смогли сформулировать собственную позицию.

Несмотря на разные оценки, доверие к Владимиру Зеленскому все же преобладает над недоверием — хотя разница между этими показателями продолжает сокращаться. Согласно опросу, 54% респондентов полностью или частично доверяют президенту. Более трети из них — 30,3% — заявили о полном доверии, еще 23,7% выбрали вариант "скорее доверяю". В противовес им 41,9% опрошенных выразили недоверие к главе государства. Среди них 26% совсем не доверяют президенту, а 15,9% — "скорее не доверяют".

Социологи обращают внимание на то, что уровень доверия к президенту уменьшился по сравнению с сентябрем 2025 года. Тогда положительно оценивали деятельность Зеленского 59,7% респондентов, однако в ноябре этот показатель снизился до 54%. Зато количество тех, кто выражает недоверие, выросло почти на 6 пунктов — с 35,8% до 41,9%.

Стоит заметить, что этот опрос проводила исследовательская компания "Социополис" по заказу ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум" в период с 18 по 24 ноября 2025 года. Исследование проводилось методом телефонного интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Общий объем выборки составил 1007 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных Украине территориях.

Статистическая погрешность результатов не превышает 3,1% для показателей, близких к 50%, и несколько меньше для других интервалов. Организаторы исследования отмечают, что незначительные отклонения в суммарных процентных значениях обусловлены округлением данных.

