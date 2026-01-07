"Могут нос открутить": РФ затягивает переговоры, но союзники способны усилить давление, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва до сих пор избегает реальной готовности к переговорам, однако партнеры Украины имеют достаточное влияние, чтобы при необходимости значительно усилить давление на Кремль.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает издание Новости.LIVE.

Во время объяснения ситуации относительно переговоров, Владимир Зеленский отметил, что сейчас Россия не демонстрирует конструктивной позиции и фактически затягивает процесс. Однако западные партнеры Украины остаются сильными игроками и, по мнению президента, при политическом решении способны резко усилить санкционное и дипломатическое давление на Москву.

Президент также признал, что пока нет четкого ответа на вопрос, придут ли союзники на помощь Украине в случае новой агрессии со стороны России. Причиной этого Зеленский назвал отсутствие юридически закрепленных гарантий безопасности, которые были бы одобрены парламентами европейских стран или Конгрессом Соединенных Штатов.

"Я вижу, знаете, политическую волю, и что партнеры готовы. И партнеры готовы дать нам сильные санкции, сильные гарантии безопасности. Но пока у нас не будет таких гарантий безопасности, юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом Соединенных Штатов, нельзя ответить на этот вопрос. Даже если они будут, все равно мы должны рассчитывать прежде всего на свои силы", — пояснил чиновник журналистам.

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул, что тема ядерного оружия не входит в перечень гарантий безопасности, которые обсуждают для Украины. Зато в переговорах с европейскими партнерами и США речь идет о размещении военного контингента, а также о системе защиты на суше, в воздухе и на море.

Среди ключевых направлений сотрудничества президент назвал усиление противовоздушной обороны, укрепление Вооруженных сил Украины и обеспечение стабильного финансирования личного состава. Именно эти элементы, по словам Зеленского, должны стать основой будущих гарантий безопасности.

Зеленский встретится с Трампом: что чиновники планируют обсудить

Также Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с президентом США Дональдом Трампом и получить ответ относительно гарантий безопасности для Украины на длительный период — более 15 лет.

"В декабре в Мар-а-Лаго, я поднял этот вопрос, президент США взял паузу, сказал, будут рассматривать. Думаю, в ближайшее время встречусь с ним, думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, а может где-то еще... И я думаю, там я смогу получить ответ на этот вопрос", — напомнил он.

Кроме того, глава государства рассказал, что генеральные штабы Украины и стран "Коалиции желающих" уже работают над согласованием состава многонационального контингента. Параллельно прорабатывается план действий на случай новой агрессии Российской Федерации.

Также во время разговора с журналистами Зеленский рассказал, что вопросы информационной политики не будут в приоритете нового руководителя Офиса Кирилла Буданова.

Ранее Фокус писал, что Владимир Зеленский вместе с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером подписали декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны.