Чем будет заниматься Буданов в должности главы Офиса президента: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых задачах экс-главы ГУР Кирилла Буданова. По его словам, новый глава Офиса президента будет заниматься вопросами обменов.

На вопрос об обязанностях Кирилла Буданова как главы ОП президент ответил во время общения с журналистами 7 января, передают "Новости.Live". Зеленский подчеркнул, что вопросы информационной политики не будут в приоритете нового руководителя Офиса.

"Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет", — сказал глава государства.

Он напомнил, что Кирилл Буданов занимался вопросами обменов с РФ вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, Службой безопасности Украины и бывшим руководителем ОП Андреем Ермаком.

"Это очень важный вопрос, поэтому новый глава Офиса будет заниматься и обменами также, вместе с Рустемом Умеровым. Это один из вопросов нашей переговорной группы", — сказал Зеленский.

По его словам, паузы в обменах с октября 2025 года связаны со стремлением Кремля оказывать давление на Украину.

"Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну, а Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопрос важный, болезненный, и поэтому она именно все это тормозит. Будем делать все, чтобы разблокировать обмены военнопленных", — пообещал президент.

Он добавил, что за отдельные проекты по восстановлению в Офисе президента будет отвечать Оксана Маркарова, а вопросами инвесторов будет заниматься Христя Фриланд — они стали советниками Зеленского по экономическим вопросам.

"Что касается заместителя по экономике, пока что такой кандидатуры нет", — сказал президент Украины.

Кирилл Буданов возглавил ОП: детали

О том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов возглавит Офис президента, Владимир Зеленский сообщил 2 января.

В тот же день сам Буданов подтвердил, что возглавит Офис президента, и отметил, что для него это будет "честью и ответственностью".

5 января Зеленский ввел Буданова в состав СНБО.

7 января на официальной странице в Telegram появился первый комментарий Кирилла Буданова о мирных переговорах в Париже. Глава ОП отметил, что уже есть "конкретные результаты", и пообещал, что национальные интересы Украины будут защищены.