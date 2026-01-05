Перенимает полномочия Ермака: Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел экс-главу ГУР Кирилла Буданова в состав СНБО. Отныне он перенимает на себя полномочия, которые были у экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.
Ранее, будучи главой Главного управления разведки, Буданов не входил в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ появился на сайте президента вечером 5 января.
Владимир Зеленский подписал указ №20/2026, которым внес изменения в персональный состав СНБО. Согласно документу, Кирилл Буданов входит в состав СНБО как глава Офиса президента.
Также в указе говорится, что из состава СНБО выведен Алексей Иващенко.
Кроме того, Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины. Согласно ему, уволен ряд должностных лиц:
- первого заместителя председателя и руководителя Антитеррористического центра Сергея Андрущенко,
- заместителя председателя Александра Поклада;
- заместителя председателя Сергея Наумюка;
- начальника Департамента контрразведки Андрея Тупикова;
- начальника Департамента военной контрразведки Александра Дубровина.
В то же время на сайте президента Украины появились указы, согласно которым Александр Поклад назначается первым заместителем председателя СБУ. Андрей Тупиков и Денис Килимник назначены заместителями председателя СБУ, а Денис Килимник также — руководителем Антитеррористического центра.
Новость дополняется...