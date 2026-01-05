Переймає повноваження Єрмака: Зеленський ввів Буданова до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів ексочільника ГУР Кирила Буданова до складу РНБО. Відтепер він переймає на себе повноваження, які були в ексголови Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше, бувши головою Головного управління розвідки, Буданов не входив до складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ з'явився на сайті президента увечері 5 січня.

Володимир Зеленський підписав указ №20/2026, яким вніс зміни до персонального складу РНБО. Відповідно до документа, Кирило Буданов входить до складу РНБО як очільник Офісу президента.

Також в указі йдеться, що зі складу РНБО виведено Олексія Іващенка.

Варто зазначити, що з моменту, коли Кирило Буданов обійняв посаду очільника ГУР у серпні 2020 року, він жодного разу не входив до складу РНБО. Ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака Зеленський вивів зі складу РНБО 5 грудня.

Кадрові зміни в Службі безпеки України

Окрім того, Зеленський підписав укази про кадрові зміни в СБУ. Відповідно до них, звільнено низку посадовців:

першого заступника голови та керівника Антитерористичного центру Сергія Андрущенка,

заступника голови Олександра Поклада;

заступника голови Сергія Наумюка;

начальника Департаменту контррозвідки Андрія Тупікова;

начальника Департаменту військової контррозвідки Олександра Дубровіна.

Водночас на сайті президента України з'явилися укази, відповідно до яких Олександр Поклад призначається першим заступником голови СБУ. Андрія Тупікова та Дениса Килимника призначено заступниками голови СБУ, а Дениса Килимника також — керівником Антитерористичного центру.

Нагадаємо, 5 січня медіа zn.ua розповідало, що Кирило Буданов хотів очолити Офіс президента: підготував 12 пунктів плану.

Також 5 січня призначив першого заступника керівника Офісу президента Буданова: ним став перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.