Підготував план з 12 пунктів: Буданов хотів очолити Офіс президента, — ЗМІ

Призначення військового Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента точно змінить підхід до систем влади. Водночас ця система була побудована саме Володимиром Зеленським, а не ексчільником ОП Андрієм Єрмаком.

Усі звільнення та призначення, які відбувалися, затверджувалися саме українським президентом. Про це йдеться в статті zn.ua.

На думку авторки статті, призначення Буданова — це спроба "виграти політичну партію".

У матеріалі йдеться, що Буданов не зможе роздавати власні команди з Офісу президента. А те, наскільки сильно зміниться система управління буде залежати саме від Зеленського.

Водночас авторка матеріалу пише, що видання Financial Times дуже помиляється, стверджуючи, що нібито Зеленський місяць умовляв Буданова очолити його офіс. За її інформацію сам розвідник хотів цього статусу.

Більше того, за даними журналістки, новий очільник Офісу президента навіть підготував 12 пунктів плану, які потім припадали пилом на столі у президента. Про те, що саме було в плані, у матеріалі не йдеться.

У матеріалі також зазначається, що сам Буданов вірить в те, що здатен багато чого змінити.

"Дотепер одним із ключових інструментів, які використовував Буданов, були зв’язки. У кого тільки немає "корочок" ГУР. Хоча така діаспора може мати як плюси, так і жирні мінуси. Принаймні основну ставку на підтримку своїх дій Буданов робить не всередині України, а зовні. Тобто той, на кого він може спиратися, перебуває поза її межами", — зазначається в статті.

Нагадаємо, раніше в Politico припускали, що Єрмак бачив у Буданові суперника та кілька разів намагався його звільнити, та ексголова розвідки "перехитрив його". Натомість один з українських чиновників очікує, що Буданов на посаді керівника Офісу президента України може зменшити монополізацію влади.

А Washington Post пише, що кандидатуру Буданова у США сприйняли як фігуру прагматичнішу і більш розсудливу в питанні мирних переговорів, ніж Андрій Єрмак. Повідомляється, що новий очільник Офісу президента вже відігравав "тиху, але важливу роль" у мирних переговорах на початку 2025 року.