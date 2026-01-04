Тверезий і прагматичний: як у США та Європі сприйняли призначення Буданова головою ОП, — WP

Нового главу Офісу президента України Кирила Буданова сприймають у США як фігуру прагматичнішу і більш розсудливу в питанні мирних переговорів, ніж його попередник Андрій Єрмак.

Призначення Кирила Буданова на нову посаду вважається "вдалим вибором", оскільки він користується повагою як серед політичного істеблішменту, так і в колі штатних співробітників уряду США. Про це пише The Washington Post, посилаючись на колишнього чиновника адміністрації президента США Дональда Трампа, який працював з питань Росії та України.

"Буданов — один із тих людей, яких поважають усі фракції в адміністрації Трампа", — сказав колишній американський чиновник.

Попри репутацію жорсткого керівника розвідки, Буданов, як стверджує видання, відігравав "тиху, але важливу роль" у мирних переговорах на початку 2025 року.

"Коли ви дійсно обговорюєте з ним, як закінчиться війна, він, імовірно, один із найреалістичніших і найбільш тверезомислячих людей", — додало джерело.

Таке сприйняття, за його словами, різко контрастувало з образом Андрія Єрмака, якого у Вашингтоні вважали ворожим і зосередженим на особистих амбіціях та політичних інтересах.

"Замість того щоб шукати найкраще для України, Єрмак у підсумку шукав найкраще для себе і Зеленського", — вважає співрозмовник WP.

Один із високопоставлених європейських дипломатів назвав призначення Буданова "реальним закінченням ери Єрмака" і "блискучим піар-ходом" з огляду на популярність нового глави ОП і домінування питань безпеки та оборони в українському порядку денному.

Водночас у самій Україні оцінки більш стримані, пишуть американські журналісти. Колишній високопоставлений український чиновник вважає, що Буданов був би кориснішим на посаді глави ГУР, однак його призначення може означати, що президент Володимир Зеленський шукає "нову сильну людину" із впливом, який можна порівняти з роллю віцепрезидента.

Аналітики також звертають увагу на політичні ризики. За словами джерел WP, Буданов потенційно може розглядатися як наступник Зеленського, який раніше давав зрозуміти, що не планує балотуватися на другий термін після закінчення війни. Це робить нового главу ОП не тільки перемовником, а й можливою фігурою майбутнього транзиту влади.

Раніше ми детально писали про призначення генерала Кирила Буданова керівником Офісу президента.

Оглядачі The New York Times зазначили, що призначення Кирила Буданова на посаду глави Офісу президента України може бути важливим для мирних переговорів зі США. Генерал має міцні зв'язки зі Сполученими Штатами, що може зіграти важливу роль у переговорах з адміністрацією президента Дональда Трампа.