Трезвый и прагматичный: как в США и Европе восприняли назначение Буданова главой ОП, — WP

Новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов воспринимается в США как фигура более прагматичная и трезвомыслящая в вопросе мирных переговоров, чем его предшественник Андрей Ермак.

Назначение Кирилла Буданова на новую должность считается "удачным выбором", поскольку он пользуется уважением как среди политического истеблишмента, так и в кругу штатных сотрудников правительства США. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на бывшего чиновника администрации президента США Дональда Трампа, который работал по вопросам России и Украины.

"Буданов — один из тех людей, которых уважают все фракции в администрации Трампа", — сказал бывший американский чиновник.

Несмотря на репутацию жесткого руководителя разведки, Буданов, как утверждает издание, играл "тихую, но важную роль" в мирных переговорах в начале 2025 года.

"Когда вы действительно обсуждаете с ним, как закончится война, он, вероятно, один из самых реалистичных и трезвомыслящих людей", — добавил источник.

Такое восприятие, по его словам, резко контрастировало с образом Андрея Ермака, которого в Вашингтоне считали враждебным и сосредоточенным на личных амбициях и политических интересах.

"Вместо того чтобы искать лучшее для Украины, Ермак в итоге искал лучшее для себя и Зеленского", — считает собеседник WP.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов назвал назначение Буданова "реальным окончанием эры Ермака" и "блестящим пиар-ходом", учитывая популярность нового главы ОП и доминирование вопросов безопасности и обороны в украинской повестке.

В то же время в самой Украине оценки более сдержанные, пишут американские журналисты. Бывший высокопоставленный украинский чиновник считает, что Буданов был бы полезнее на посту главы ГУР, однако его назначение может означать, что президент Владимир Зеленский ищет "нового сильного человека" с влиянием, сопоставимым с ролью вице-президента.

Аналитики также обращают внимание на политические риски. По словам источников WP, Буданов потенциально может рассматриваться как преемник Зеленского, который ранее давал понять, что не планирует баллотироваться на второй срок после окончания войны. Это делает нового главу ОП не только переговорщиком, но и возможной фигурой будущего транзита власти.

Обозреватели The New York Times отметили, что назначение Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента Украины может быть важным для мирных переговоров с США. Генерал имеет прочные связи с Соединенными Штатами, что может сыграть важную роль в переговорах с администрацией президента Дональда Трампа.