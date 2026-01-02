Буданов — новый начальник Офиса президента: что известно и кто станет главой ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил главе ГУР должность руководителя Офиса президента. Разведчик подтвердил, что согласился, а на Банковой говорят, что уже оформляют его назначение.

2 января стало известно, что генерал Кирилл Буданов готовится возглавить Офис президента. Фокус собрал все, что известно.

Должность предложил Зеленский

Президент подчеркнул, что первоочередным для Украины является вопрос безопасности, а также развитие Сил обороны и дипломатический трек в переговорах. По его словам, на этом и должна быть сфокусирована работа ОП, а руководитель Главного управления разведки способен достичь результатов на новой должности.

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что продолжаются формальные процедуры по новому назначению.

Буданов подтвердил, что возглавит ОП

Сам генерал-лейтенант подтвердил, что согласился на предложение Зеленского. Он назвал новую должность другим рубежом ответственности перед Украиной и подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточиться на критически важных вопросах.

"Спасибо всем боевым собратьям и всей команде ГУР МО Украины за совместную работу. Нам дальше делать свое — бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира", — добавил военачальник.

Что означает эта кадровая перестановка

Политолог Олег Постернак объяснил Фокусу, что решение имеет два измерения — административное и скрытое политическое. Если война будет продолжаться и деятельность Зеленского будет перестроена на постоянное взаимодействие с военными, Буданов сильнее других кандидатов, ведь имеет исключительный авторитет среди защитников. По мнению эксперта, заниматься кадровым давлением, политическим шантажом, влиянием на депутатов, СМИ и политиков генерал не будет.

В то же время, как предполагает Постернак, между Будановым и Зеленским есть непубличные политические договоренности. В частности, генерал может готовиться стать преемником президента, возглавить новую политическую силу, парламент или правительство.

Политолог Виктор Таран подчеркнул, что Украина вошла в фазу войны на истощение, а реальный переход к военной экономике и усиление военных процессов внутри страны требуют отдельного модератора. По его словам, в новогоднем обращении президента впервые не упоминались ВСУ, и это свидетельствует о его желании отойти от блока сложных решений.

"По последним опросам Буданов входит в тройку лидеров рейтингов и во втором туре побеждает Зеленского — так же как и Залужный. Логика может заключаться в том, чтобы переложить на него непопулярные процессы и таким образом ударить по его рейтингу", — отметил Таран, но выразил сомнение, что такая стратегия даст результаты.

Эксперт отметил, что Буданов на посту главы ГУР — максимально эффективный и неудобный для России, но ОП позволит ему нарастить ресурсы, если генерал видит свое будущее в политике.

"Для боевого офицера это переход с позиции с военной славой на чрезвычайно токсичную и рискованную политическую должность. Она не гарантирует союзников и несет серьезные репутационные риски", — пояснил Постернак, считая, что решающими стали офицерский азарт и внутренний кодекс чести.

Он предположил, что это может стать и одним из факторов наведения порядка на Банковой.

Кто заменит Буданова в ГУР

Народный депутат Ярослав Железняк и журналистка Юлия Забелина проинформировали, что на посту главы ГУР Буданова заменит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Он возглавляет СВР с марта 2024 года.

Фото Олега Иващенко с президентом Фото: Офіс президента

По словам Железняка, именно эту кандидатуру на замену генерала продвигал бывший руководитель ОП Андрей Ермак. Однако, как заметил с иронией нардеп, вряд ли политик представлял эту кадровую смену именно так.

Напомним, ранее, в конце ноября, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова включили в список украинской делегации, которая ездила на переговоры в США. Однако в СМИ передавали, что генерал остался в Киеве, а интересы его ведомства будет представлять заместитель Вадим Скибицкий.

