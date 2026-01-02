Буданов — новий очільник Офісу президента: що відомо і хто стане головою ГУР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував голові ГУР посаду керівника Офісу президента. Розвідник підтвердив, що погодився, а на Банковій кажуть, що вже оформлюють його призначення.

2 січня стало відомо, що генерал Кирило Буданов готується очолити Офіс президента. Фокус зібрав усе, що відомо.

Посаду запропонував Зеленський

Президент наголосив, що першочерговим для України є питання безпеки, а також розвиток Сил оборони та дипломатичний трек у переговорах. З його слів, на цьому й має бути сфокусована робота ОП, а керівник Головного управління розвідки здатний досягти результатів на новій посаді.

Радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що тривають формальні процедури щодо нового призначення.

Буданов підтвердив, що очолить ОП

Сам генерал-лейтенант підтвердив, що погодився на пропозицію Зеленського. Він назвав нову посаду іншим рубежем відповідальності перед Україною і наголосив, що зараз необхідно зосередитись на критично важливих питаннях.

Відео дня

"Дякую всім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу. Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру", — додав воєначальник.

Що означає ця кадрова перестановка

Політолог Олег Постернак пояснив Фокусу, що рішення має два виміри — адміністративний і прихований політичний. Якщо війна триватиме і діяльність Зеленського буде перебудована на постійну взаємодію з військовими, Буданов є сильнішим за інших кандидатів, адже має винятковий авторитет серед захисників. На думку експерта, займатись кадровим тиском, політичним шантажем, впливом на депутатів, ЗМІ та політиків генерал не буде.

Водночас, як припускає Постернак, між Будановим і Зеленським є непублічні політичні домовленості. Зокрема, генерал може готуватись стати наступником президента, очолити нову політичну силу, парламент або уряд.

Політолог Віктор Таран підкреслив, що Україна увійшла у фазу війни на виснаження, а реальний перехід до військової економіки та посилення військових процесів усередині країни потребують окремого модератора. З його слів, у новорічному зверненні президента вперше не згадувались ЗСУ, і це свідчить про його бажання відійти від блоку складних рішень.

"За останніми опитуваннями Буданов входить до трійки лідерів рейтингів і в другому турі перемагає Зеленського — так само як і Залужний. Логіка може полягати в тому, щоб перекласти на нього непопулярні процеси й таким чином вдарити по його рейтингу", — зауважив Таран, але висловив сумнів, що така стратегія дасть результати.

Експерт наголосив, що Буданов на посаді голови ГУР — максимально ефективний та незручний для Росії, але ОП дозволить йому наростити ресурси, якщо генерал бачить своє майбутнє у політиці.

"Для бойового офіцера це перехід із позиції з військовою славою на надзвичайно токсичну і ризиковану політичну посаду. Вона не гарантує союзників і несе серйозні репутаційні ризики", — пояснив Постернак, вважаючи, що вирішальними стали офіцерський азарт і внутрішній кодекс честі.

Він припустив, що це може стати й одним з чинників наведення ладу на Банковій.

Хто замінить Буданова у ГУР

Народний депутат Ярослав Железняк і журналістка Юлія Забєліна проінформували, що на посаді голови ГУР Буданова замінить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Він очолює СЗР з березня 2024 року.

Фото Олега Іващенка з президентом Фото: Офис президента

Зі слів Железняка, саме цю кандидатуру на заміну генерала просував колишній керівник ОП Андрій Єрмак. Проте, як зауважив з іронією нардеп, навряд чи політик уявляв цю кадрову зміну саме так.

Нагадаємо, раніше, наприкінці листопада, керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова включили до списку української делегації, яка їздила на переговори у США. Однак у ЗМІ передавали, що генерал залишився у Києві, а інтереси його відомства представлятиме заступник Вадим Скібіцький.

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявив, що у справі про корупцію в "Енергоатомі" є "речові докази" щодо екскерівника ОП Андрія Єрмака. Він висловив сподівання, що врешті буде ухвалене кінцеве рішення відповідно до закону.