Подготовил план из 12 пунктов: Буданов хотел возглавить Офис президента, — СМИ

Назначение военного Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента точно изменит подход к системам власти. В то же время эта система была построена именно Владимиром Зеленским, а не экс-главой ОП Андреем Ермаком.

Все увольнения и назначения, которые происходили, утверждались именно украинским президентом. Об этом говорится в статье zn.ua.

По мнению автора статьи, назначение Буданова — это попытка "выиграть политическую партию".

В материале говорится, что Буданов не сможет раздавать собственные команды из Офиса президента. А то, насколько сильно изменится система управления будет зависеть именно от Зеленского.

В то же время автор материала пишет, что издание Financial Times очень ошибается, утверждая, что якобы Зеленский месяц уговаривал Буданова возглавить его офис. По ее информации сам разведчик хотел этого статуса.

Более того, по данным журналистки, новый глава Офиса президента даже подготовил 12 пунктов плана, которые потом пылились на столе у президента. О том, что именно было в плане, в материале не говорится.

В материале также отмечается, что сам Буданов верит в то, что способен многое изменить.

"До сих пор одним из ключевых инструментов, которые использовал Буданов, были связи. У кого только нет "корочек" ГУР. Хотя такая диаспора может иметь как плюсы, так и жирные минусы. По крайней мере основную ставку на поддержку своих действий Буданов делает не внутри Украины, а снаружи. То есть тот, на кого он может опираться, находится за ее пределами", — отмечается в статье.

Напомним, ранее в Politico предполагали, что Ермак видел в Буданове соперника и несколько раз пытался его уволить, но экс-глава разведки "перехитрил его". Зато один из украинских чиновников ожидает, что Буданов в должности руководителя Офиса президента Украины может уменьшить монополизацию власти.

А Washington Post пишет, что кандидатуру Буданова в США восприняли как фигуру более прагматичную и более благоразумную в вопросе мирных переговоров, чем Андрей Ермак. Сообщается, что новый глава Офиса президента уже играл "тихую, но важную роль" в мирных переговорах в начале 2025 года.