Чим займатиметься Буданов на посаді голови Офісу президента: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський розповів про деякі задачі ексголови ГУР Кирила Буданова. За його словами, новий голова Офісу президента займатиметься питаннями обмінів.

На питання про обов'язки Кирила Буданова як голови ОП президент відповів під час спілкування з журналістами 7 січня, передають "Новини.Live". Зеленський наголосив, що питання інформаційної політики не будуть у пріоритеті нового керівника Офісу.

"Я обговорював із Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає", — сказав голова держави.

Він нагадав, що Кирило Буданов займався питаннями щодо обмінів з РФ разом із Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, Службою безпеки України та колишнім головою ОП Андрієм Єрмаком.

"Це дуже важливе питання, тому новий очільник Офісу буде займатися й обмінами також, разом із Рустемом Умєровим. Це одне з питань нашої переговорної групи", — сказав Зеленський.

За його словами, паузи в обмінах з жовтня 2025 року пов'язані з прагненням Кремля чинити тиск на Україну.

"Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росію, щоб вона закінчила війну, а Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче, і тому вона саме все це гальмує. Будемо робити все, щоб розблоковувати обміни військовополонених", — пообіцяв президент.

Він додав, що за окремі проєкти щодо відновлення в Офісі президента відповідатиме Оксана Маркарова, а питаннями інвесторів займатиметься Христя Фріланд — вони стали радницями Зеленського з економічних питань.

"Що стосується заступника по економіці, поки що такої кандидатури немає", — сказав президент України.

Кирило Буданов очолив ОП: деталі

Про те, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов очолить Офіс президента, Володимир Зеленський повідомив 2 січня.

Того ж дня сам Буданов підтвердив, що очолить Офіс президента, і зазначив, що для нього це буде "честю і відповідальністю".

5 січня Зеленський ввів Буданова до складу РНБО.

7 січня на офіційній сторінці у Telegram з'явився перший коментар Кирила Буданова про мирні переговори у Парижі. Голова ОП зазначив, що вже є "конкретні результати", та пообіцяв, що національні інтереси України будуть захищені.