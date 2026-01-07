Який перший коментар Буданова про мирні переговори у Парижі: частина результатів — не публічна

Новий глава офісу президент Кирило Буданов вперше відреагував на мирні переговори, які завершились у Парижі 6 січня. Буданов у складі офіційної української делегації зустрівся з представниками країн-партнерів України й пояснив, що не усі деталі переговорів буде озвучувати. Як Буданов цінив підсумки переговорів, у якій вперше зустрівся президент Володимир Зеленський та спецпредставник США Стівен Віткофф?

Лаконічний коментар Буданова з'явився зранку 7 січня, за кілька годин після інформації медіа про заяви Франції, Британії, Німеччини, Італії, Швеції та інших країн щодо того, як вони допомагатимуть Україні боротись з РФ. Новий глава офісу президента написав у Telegram, що вже є певні результати.

"Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені", — ідеться у повідомленні.

Мирні переговори — деталі зустрічі у Парижі

6 січня у Парижі завершився черговий раунд мирних переговорів, у якій брали участь лідери або представники 27 країн — України, Франції, Німеччини, Італії, Швеції, США тощо. Увечері з'явилась спільна заява учасників переговорів та комюніке, яке підписали усі присутні. З'ясувалось, що Франції та Британія готові надати військові частини (близько 30 тис. солдатів), які після завершення війни розмістяться у західних областях України. При цьому від ідеї розміщення військ відмовився федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, написало медіа Bild, зауваживши, що це може бути частиною політичної ситуації у ФРН. Аналогічна позиція Італії та Швеції: обидві країни надаватимуть Україні військову допомогу, а Стокгольм, серед іншого, відправить літаки Gripen.

