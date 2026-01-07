Какой первый комментарий Буданова о мирных переговорах в Париже: часть результатов — не публичная

Новый глава офиса президента Кирилл Буданов впервые отреагировал на мирные переговоры, которые завершились в Париже 6 января. Буданов в составе официальной украинской делегации встретился с представителями стран-партнеров Украины и объяснил, что не все детали переговоров будет озвучивать. Как Буданов оценил итоги переговоров, в которой впервые встретился президент Владимир Зеленский и спецпредставитель США Стивен Уиткофф?

Лаконичный комментарий Буданова появился утром 7 января, через несколько часов после информации медиа о заявлениях Франции, Великобритании, Германии, Италии, Швеции и других стран о том, как они будут помогать Украине бороться с РФ. Новый глава офиса президента написал в Telegram, что уже есть определенные результаты.

"Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается. Украинские национальные интересы будут защищены", — говорится в сообщении.

Мирные переговоры — заявление Буданова 7 января о встрече в Париже Фото: Скриншот

Мирные переговоры — детали встречи в Париже

6 января в Париже завершился очередной раунд мирных переговоров, в которой принимали участие лидеры или представители 27 стран — Украины, Франции, Германии, Италии, Швеции, США и др. Вечером появилось совместное заявление участников переговоров и коммюнике, которое подписали все присутствующие. Выяснилось, что Франция и Великобритания готовы предоставить военные части (около 30 тыс. солдат), которые после завершения войны разместятся в западных областях Украины. Роль США — создание и управление Координационным штабом, который будет следить за режимом прекращения огня. При этом от идеи размещения войск отказался федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, написало медиа Bild, отметив, что это может быть частью политической ситуации в ФРГ. Аналогичная позиция Италии и Швеции: обе страны будут оказывать Украине военную помощь, а Стокгольм, среди прочего, отправит самолеты Gripen.

6 января медиа The Independent сообщило о попытках США переключить внимание наблюдателей с мирных переговоров по российско-украинской войне на события в Венесуэле. При этом упомянули о том, что американскую делегацию должен был бы возглавить глава Госдепа Марко Рубио, но поездку отменили из-за сосредоточения на событиях в Каракасе.

Напоминаем, 6 января появилось заявление Фридриха Мерца относительно украинских мужчин, которые должны оставаться в Украине, а не выезжать в другие страны Европы. Между тем появился материал Politico, в котором говорилось о решении США не подписывать коммюнике по итогам встречи в Париже.