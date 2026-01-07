"Можуть носа відкрутити": РФ затягує переговори, але союзники здатні посилити тиск, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва досі уникає реальної готовності до переговорів, однак партнери України мають достатній вплив, щоб за потреби значно посилити тиск на Кремль.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на питання журналістів, передає видання Новини.LIVE.

Під час пояснення ситуації щодо перемовин, Володимир Зеленський зауважив, що нині Росія не демонструє конструктивної позиції й фактично затягує процес. Однак західні партнери України залишаються сильними гравцями та, на думку президента, за політичного рішення здатні різко посилити санкційний і дипломатичний тиск на Москву.

Президент також визнав, що поки немає чіткої відповіді на запитання, чи прийдуть союзники на допомогу Україні в разі нової агресії з боку Росії. Причиною цього Зеленський назвав відсутність юридично закріплених гарантій безпеки, які були б схвалені парламентами європейських країн або Конгресом Сполучених Штатів.

"Я бачу, знаєте, політичну волю, і що партнери готові. І партнери готові дати нам сильні санкції, сильні гарантії безпеки. Але допоки в нас не буде таких гарантій безпеки, юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом Сполучених Штатів, не можна відповісти на це запитання. Навіть якщо вони будуть, все одно ми повинні розраховувати передусім на свої сили", — пояснив посадовець журналістам.

Окремо Володимир Зеленський підкреслив, що тема ядерної зброї не входить до переліку гарантій безпеки, які обговорюють для України. Натомість у переговорах із європейськими партнерами та США йдеться про розміщення військового контингенту, а також про систему захисту на суші, у повітрі й на морі.

Серед ключових напрямів співпраці президент назвав посилення протиповітряної оборони, зміцнення Збройних сил України та забезпечення стабільного фінансування особового складу. Саме ці елементи, за словами Зеленського, мають стати основою майбутніх гарантій безпеки.

Зеленський зустрінеться з Трампом: що посадовці планують обговорити

Також Володимир Зеленський повідомив, що розраховує найближчим часом зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і отримати відповідь щодо гарантій безпеки для України на тривалий період — понад 15 років.

"У грудні в Мар-а-Лаго, я порушив це питання, президент США взяв паузу, сказав, будуть розглядати. Думаю, найближчим часом зустрінусь з ним, думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може десь іще… І я думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання", — нагадав він.

Крім того, глава держави розповів, що генеральні штаби України та країн "Коаліції охочих" уже працюють над узгодженням складу багатонаціонального контингенту. Паралельно опрацьовується план дій на випадок нової агресії Російської Федерації.

Також під час розмови із журналістами Зеленський розповів, що питання інформаційної політики не будуть у пріоритеті нового керівника Офісу Кирила Буданова.

Раніше Фокус писав, що Володимир Зеленський разом з Емманюелем Макроном та Кіром Стармером підписали декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни.