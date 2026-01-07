Война в Украине может вскоре завершиться: Зеленский назвал сроки

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение войны с Россией уже в первой половине 2026 года. По его словам, переговорный процесс вышел на новый уровень благодаря активному участию европейских партнеров, США и участников международной коалиции.

Как рассказал Зеленский во время трансляции выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза, сейчас переговоры достигли нового рубежа.

"Мы очень надеемся, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства. Все понимают, что агрессивные войны, подобные войне России против Украины, должны закончиться", — отметил президент.

Он добавил, что уже готовится новый пакет мер, направленный на усиление экономического давления на Россию.

"Много шагов предпринимается, чтобы нанести удары по теневому флоту России, ведь каждый доллар, который она теряет, становится потерей агрессора", — пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул важность координации действий с партнерами от Канады до других участников Коалиции и отметил, что Кипр, который начал председательство в Совете ЕС, играет ключевую роль в поддержке переговорного процесса.

Стоит заметить, что председательство Кипра в Совете Европейского Союза продлится с 1 января по 1 июля 2026 года.

Также во время церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС президент Европейского совета Шарль Мишель Кошта рассказал, что в Париже стороны договорились о гарантиях безопасности, необходимых Украине для отражения российской агрессии. Он добавил, что председательство Кипра будет играть важную роль в поддержке восстановления Украины и ее продвижении к европейской интеграции, а инвестиции в страну будут способствовать долговременному миру, стабильности и процветанию.

Ранее во время разговора с журналистами Зеленский заявил, что Россия "крутит носом" в переговорном процессе, но союзники Украины способны давить на противника.

Также Фокус писал, что в соцсети Truth Social Дональд Трамп опубликовал пост, в котором раскритиковал НАТО и заверил: только благодаря его действиям Россия не завоевала всю Украину.