"Закончил 8 войн": Трамп заявил, что без него Россия бы полностью захватила Украину

Президент США разразился хвалебным и одновременно гневным постом, в котором раскритиковал НАТО и заявил, что только благодаря ему Россия не завоевала всю Украину.

Новый пост Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social, которая доступна исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде.

Дональд Трамп все еще возмущен потерей Нобелевской премии Фото: Скриншот

В нем президент США обрушился с критикой на НАТО, в очередной раз заявил, что прекратил восемь войн "в одиночку", сообщил, что без его участия у России была бы "вся Украина прямо сейчас". А также снова раскритиковал Норвегию, которая не дала ему Нобелевскую премию мира.

Стоит отметить, что четыре Нобелевских комитета, работающих над премиями по физике, химии, физиологии или медицине и литературе, являются специальными органами Шведской королевской академии наук, Каролинского института и Шведской академии.

Нобелевскую премию мира присуждает пятый, Норвежский Нобелевский комитет, расположенный в Стортинге (парламенте Норвегии) и являющийся частью Норвежского Нобелевского института, причем он как избирает кандидатов, так и принимает окончательное решение.

В своем завещании Альфред Нобель поручил именно парламенту Норвегии выбрать лауреатов Нобелевской премии мира. В то время Норвегия и Швеция находились в свободном личном союзе.

Примечательно, но президент США допустил опечатку в своем посте, написав "Noble" (благородная) вместо "Nobel" (Нобелевская).

Фокус приводит спич Дональда Трампа без купюр.

"Помните, для всех этих больших фанатов НАТО: они были на уровне 2% ВВП, и большинство не оплачивало свои счета, ПОКА НЕ ПРИШЕЛ Я. США, по глупости, платили за них! Я, с уважением, добился от них 5% ВВП, И ОНИ ПЛАТЯТ, немедленно. Все говорили, что это невозможно, но это вышло, потому что, помимо всего прочего, все они — мои друзья. Без моего участия у России была бы ВСЯ УКРАИНА прямо сейчас. Помните также, я в одиночку ЗАКОНЧИЛ 8 ВОЙН, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира. Но это неважно! Важно то, что я спас Миллионы Жизней. РОССИЯ И КИТАЙ СОВЕРШЕННО НЕ БОЯТСЯ НАТО БЕЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, И Я СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО НАТО ПРИШЛО БЫ НАМ НА ПОМОЩЬ, ЕСЛИ БЫ МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В НИХ НУЖДАЛИСЬ. ВСЕМ ПОВЕЗЛО, ЧТО Я ВОССТАНОВИЛ НАШУ АРМИЮ ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ПЕРВОГО СРОКА И ПРОДОЛЖАЮ ЭТО ДЕЛАТЬ. Мы всегда будем поддерживать НАТО, даже если они не поддержат нас. Единственная Нация, которую боятся и уважают Китай и Россия, — это США, ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДДТ (Дональдом Джоном Трампом – ред.). СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!!! Президент ДДТ".

Напомним, Дональд Трамп после успешной операции в Венесуэле в очередной раз заговорил о желании приобрести остров Гренландия, принадлежащий Дании. Анонимный высокопоставленный чиновник Штатов сказал журналистам, что Трамп обсуждает с советниками различные варианты реализации этого плана. И не исключает военный вариант.

А сенатор Линдси Грэм заявил в прямом эфире, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ об убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также он заверил, что Куба — уже "на грани гибели", потому что ее союзники Россия и Венесуэла.