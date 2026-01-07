"Закінчив 8 воєн": Трамп заявив, що без нього Росія б повністю захопила Україну

Президент США вибухнув хвалебним і водночас гнівним постом, у якому розкритикував НАТО і заявив, що тільки завдяки йому Росія не завоювала всю Україну.

Новий пост Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social, яка доступна винятково для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США і Канаді.

Дональд Трамп усе ще обурений втратою Нобелівської премії Фото: Скриншот

У ньому президент США обрушився з критикою на НАТО, вкотре заявив, що припинив вісім воєн "поодинці", повідомив, що без його участі Росія мала б "усю Україну просто зараз". А також знову розкритикував Норвегію, яка не дала йому Нобелівську премію миру.

Варто зазначити, що чотири Нобелівські комітети, які працюють над преміями з фізики, хімії, фізіології, медицини та літератури, є спеціальними органами Шведської королівської академії наук, Каролінського інституту та Шведської академії.

Відео дня

Нобелівську премію миру присуджує п'ятий, Норвезький Нобелівський комітет, розташований у Стортінгу (парламенті Норвегії), який є частиною Норвезького Нобелівського інституту, причому він як обирає кандидатів, так і ухвалює остаточне рішення.

У своєму заповіті Альфред Нобель доручив саме парламенту Норвегії обрати лауреатів Нобелівської премії миру. У той час Норвегія і Швеція перебували у вільному особистому союзі.

Примітно, але президент США припустився помилки у своєму пості, написавши "Noble" (благородна) замість "Nobel" (Нобелівська).

Фокус наводить спіч Дональда Трампа без купюр.

"Пам'ятайте, для всіх цих великих фанатів НАТО: вони були на рівні 2% ВВП, і більшість не оплачувала свої рахунки, АЛЕ Я НЕ ПРИЙшов. США, по дурості, платили за них! Я, з повагою, домігся від них 5% ВВП, І ВОНИ ПЛАТЯТЬ, негайно. Усі говорили, що це неможливо, але це вийшло, тому що, крім усього іншого, всі вони — мої друзі. Без моєї участі у Росії була б УСЯ УКРАЇНА просто зараз. Пам'ятайте також, я самотужки ЗАКІНЧИВ 8 ВІЙН, а Норвегія, член НАТО, по дурості вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру. Але це неважливо! Важливо те, що я врятував Мільйони життів. РОСІЯ І КИТАЙ АБСОЛЮТНО НЕ БОЯТЬСЯ НАТО БЕЗ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ, І Я СУМНІВАЮСЯ, ЩО НАТО ПРИЙШЛО Б НАМ НА ДОПОМОГУ, ЯКБИ МИ ДІЙСНО ЇХ ПОТРЕБУВАЛИ. ВСІМ ПОЩАСТИЛО, ЩО Я ВІДНОВИВ НАШУ АРМІЮ ПІД ЧАС СВОГО ПЕРШОГО ТЕРМІНУ І ПРОДОВЖУЮ ЦЕ РОБИТИ. Ми завжди будемо підтримувати НАТО, навіть якщо вони не підтримають нас. Єдина Нація, яку бояться і поважають Китай і Росія, — це США, ВІДНОВЛЕНІ ДДТ (Дональдом Джоном Трампом — ред.). ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!!! Президент ДДТ".

Нагадаємо, Дональд Трамп після успішної операції у Венесуелі вкотре заговорив про бажання придбати острів Гренландія, що належить Данії. Анонімний високопоставлений чиновник Штатів сказав журналістам, що Трамп обговорює з радниками різні варіанти реалізації цього плану. І не виключає військовий варіант.

А сенатор Ліндсі Грем заявив у прямому ефірі, що президент США Дональд Трамп може віддати наказ про вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Також він запевнив, що Куба — вже "на межі загибелі", бо її союзники Росія та Венесуела.