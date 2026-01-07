Війна в Україні може незабаром завершитися: Зеленський назвав терміни

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на завершення війни з Росією вже у першій половині 2026 року. За його словами, переговорний процес вийшов на новий рівень завдяки активній участі європейських партнерів, США та учасників міжнародної Коаліції.

Як розповів Зеленський під час трансляції виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, зараз переговори досягли нового рубежу.

"Ми дуже сподіваємося, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства. Всі розуміють, що агресивні війни, подібні до війни Росії проти України, мають закінчитися", — зазначив президент.

Він додав, що вже готується новий пакет заходів, спрямований на посилення економічного тиску на Росію.

"Багато кроків вживається, щоб завдати удари по тіньовому флоту Росії, адже кожен долар, який вона втрачає, стає втратою агресора", — пояснив Зеленський.

Президент підкреслив важливість координації дій з партнерами від Канади до інших учасників Коаліції та відзначив, що Кіпр, який розпочав головування у Раді ЄС, відіграє ключову роль у підтримці переговорного процесу.

Варто зауважити, що головування Кіпру у Раді Європейського Союзу триватиме з 1 січня до 1 липня 2026 року.

Також під час церемонії відкриття головування Кіпру в Раді ЄС президент Європейської ради Шарль Мішель Кошта розповів, що в Парижі сторони домовилися про гарантії безпеки, необхідні Україні для відбиття російської агресії. Він додав, що головування Кіпру відіграватиме важливу роль у підтримці відновлення України та її просуванні до європейської інтеграції, а інвестиції в країну сприятимуть довготривалому миру, стабільності та процвітанню.

Раніше під час розмови із журналістами Зеленський заявив, що Росія "крутить носом" у переговорному процесі, але союзники України здатні тиснути на противника.

Також Фокус писав, що у соцмережі Truth Social Дональд Трамп опублікував пост, у якому розкритикував НАТО та запевнив: тільки завдяки його діям Росія не завоювала всю Україну.