"Атаковал" резиденцию Путина: РФ передала США данные о якобы украинском дроне

Россияне передали США данные о якобы украинском дроне, который "атаковал" резиденцию Владимира Путина на Валдае в конце декабря.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, пишет российский "Интерфакс".

РФ передала США данные об "украинском" дроне

Начальник российского ГРУ Игорь Костюков встретился с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве и передал якобы доказательства "атаки" дрона Украины на резиденцию российского диктатора.

Расшифровку контента памяти навигационных контроллеров якобы украинских дронов проводили представители спецслужб РФ. По их данным, это "точно подтвердило, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области".

"Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Считаем, что этот шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", — отметил Костюков.

Відео дня

РФ передала США данные об "украинском" дроне Фото: ТАСС

"Атака" на резиденцию Путина

Глава российского МИД Сергей Лавров 29 декабря заявил, что Киев якобы атаковал резиденцию Путина в Новгородской области аж 91 БПЛА. Владимир Зеленский ответил, что тот врет.

При этом никаких доказательств российский дипломат не предоставил, не показав даже фото сбитых беспилотников. Лавров отметил, что дроны якобы атаковали резиденцию Путина "во время интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта". А потому "подобные действия не останутся без ответа" и цели уже якобы "определены". При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами, но переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Более того, количество дронов, о которых говорил Лавров, противоречит опубликованным данным Минобороны РФ утром 29 декабря. По их информации, ночью над Новгородской областью сначала якобы сбили 18 дронов, а впоследствии еще 23 беспилотника.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украина не наносила удары дронами по резиденции президента России Владимира Путина на Валдае и американская разведка уже доложила об этом президенту США Дональду Трампу.

В то же время сами россияне опровергли фейк Кремля об атаке дронов на резиденцию Путина.

Кроме того, за несколько минут до Нового 2026 года на сайте Кремля опубликовали видеообращение, в котором российский президент Владимир Путин позировал в черном галстуке. Ролик быстро удалили, заменив его другой версией.