"Атакував" резиденцію Путіна: РФ передала США дані про нібито український дрон

Росіяни передали США дані про нібито український дрон, який "атакував" резиденцію Володимира Путіна на Валдаї наприкінці грудня.

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ, пише російський "Інтерфакс".

РФ передала США дані про "український" дрон

Начальник російського ГРУ Ігор Костюков зустрівся з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві та передав нібито докази "атаки" дрона України на резиденцію російського диктатора.

Розшифровку контенту пам'яті навігаційних контролерів нібито українських дронів проводили представники спецслужб РФ. За їхніми даними, це "точно підтвердило, що метою атаки був комплекс будівель резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області".

"Ми хочемо вам передати контролер і опис цього контролера, зроблений нашими фахівцями. Вважаємо, що цей крок дасть змогу зняти всі питання і сприятиме встановленню істини", — зазначив Костюков.

РФ передала США дані про "український" дрон Фото: ТАСС

"Атака" на резиденцію Путіна

Глава російського МЗС Сергій Лавров 29 грудня заявив, що Київ нібито атакував резиденцію Путіна в Новгородській області аж 91 БПЛА. Володимир Зеленський відповів, що той бреше.

При цьому жодних доказів російський дипломат не надав, не показавши навіть фото збитих безпілотників. Лавров зазначив, що дрони нібито атакували резиденцію Путіна "під час інтенсивних переговорів між Росією і США щодо врегулювання українського конфлікту". А тому "подібні дії не залишаться без відповіді" і цілі вже нібито "визначені". При цьому Росія не має наміру виходити з переговорного процесу зі Сполученими Штатами, але переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням "остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Ба більше, кількість дронів, про які казав Лавров, суперечить опублікованим даним Міноборони РФ вранці 29 грудня. За їхньою інформацією, вночі над Новгородською областю спочатку нібито збили 18 дронів, а згодом ще 23 безпілотники.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Україна не завдавала ударів дронами по резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї і американська розвідка вже доповіла про це президенту США Дональду Трампу.

Водночас самі росіяни спростували фейк Кремля про атаку дронів на резиденцію Путіна.

Крім того, за кілька хвилин до Нового 2026 року на сайті Кремля опублікували відеозвернення, у якому російський президент Володимир Путін позував у чорній краватці. Ролик швидко видалили, замінивши його іншою версією.