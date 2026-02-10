Росія теж хоче "гарантії безпеки": у Кремлі назвали нову умову для миру з Україною

Росія заявила, що не розглядатиме жодної мирної угоди з Україною без закріплення "гарантій безпеки" для себе. Зокрема, у Кремлі скаржаться, що їхні інтернеси ігнорують у мирному процесі, а без поступок для них переговори не матимуть результату.

Про це в інтерв’ю російському виданню "Известия" заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. За його словами, Москва визнає необхідність врахування безпекових інтересів України, однак визначальними вважає саме власні. Крім того, дипломат стверджує, що в заявах лідерів Європейського Союзу відсутні будь-які згадки про "гарантії безпеки" для Росії, а без цього, як наголошують у Кремлі, досягти мирних домовленостей неможливо.

Серед ключових вимог Москва називає відмову України від перспективи членства в НАТО, заборону на розміщення іноземних військових контингентів на її території та загальні зобов’язання, які, на думку РФ, мають виключити використання України як інструменту тиску на Росію.

Відео дня

Водночас Грушко заявив, що Росія начебто готова підтримати "гарантії безпеки" для України, які обговорювалися під час переговорів із Києвом у 2022 році. Тоді пропонувалося залучити до формування таких гарантій постійних членів Ради Безпеки ООН із можливим розширенням кола учасників.

Також заступник глави МЗС РФ розкритикував прагнення ЄС брати участь у мирних переговорах та додав, що без готовності обговорювати "гарантії безпеки" для Росії Європа не може претендувати на суттєву роль у переговорному процесі.

Подібну позицію, за словами Грушка, займають і Сполучені Штати. У Москві стверджують, що Вашингтон не порушує тему "гарантій безпеки" для РФ, попри попередні пропозиції Кремля розпочати відповідні консультації. Як можливу основу для переговорів російська сторона знову називає проєкти договорів 2021 року, які передбачали юридичну відмову від розширення НАТО на схід, зокрема за рахунок України.

Крім того, у Росії не виключають, що питання "гарантій безпеки" може бути винесене на наступний раунд мирних переговорів, ймовірно, в Абу-Дабі.

"Якщо російська сторона отримає мандат на обговорення цих питань, тим більше за умови можливого розширення складу переговорної групи, тоді можна буде розпочати й таке обговорення", — заявив він.

Нагадаємо, що російська влада дедалі відвертіше демонструє, що не розглядає жодних компромісних варіантів завершення війни проти України та наполягає виключно на сценаріях, вигідних Кремлю. Зокрема, Москва й надалі відкидає західні "гарантії безпеки" та робить ставку на продовження бойових дій.

Також російське медіа "ТАСС" писало, що Київ нібито заявляв про гарантії безпеки для Одеси під час тристоронніх переговорів, що відбувалися між Україною, Росією та США в Абу-Дабі.