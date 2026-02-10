Россия тоже хочет "гарантии безопасности": в Кремле назвали новое условие для мира с Украиной

Россия заявила, что не будет рассматривать никакого мирного соглашения с Украиной без закрепления "гарантий безопасности" для себя. В частности, в Кремле жалуются, что их интернесы игнорируют в мирном процессе, а без уступок для них переговоры не будут иметь результата.

Об этом в интервью российскому изданию "Известия" заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, Москва признает необходимость учета интересов безопасности Украины, однако определяющими считает именно собственные. Кроме того, дипломат утверждает, что в заявлениях лидеров Европейского Союза отсутствуют какие-либо упоминания о "гарантиях безопасности" для России, а без этого, как отмечают в Кремле, достичь мирных договоренностей невозможно.

Среди ключевых требований Москва называет отказ Украины от перспективы членства в НАТО, запрет на размещение иностранных военных контингентов на ее территории и общие обязательства, которые, по мнению РФ, должны исключить использование Украины как инструмента давления на Россию.

В то же время Грушко заявил, что Россия якобы готова поддержать "гарантии безопасности" для Украины, которые обсуждались во время переговоров с Киевом в 2022 году. Тогда предлагалось привлечь к формированию таких гарантий постоянных членов Совета Безопасности ООН с возможным расширением круга участников.

Также заместитель главы МИД РФ раскритиковал стремление ЕС участвовать в мирных переговорах и добавил, что без готовности обсуждать "гарантии безопасности" для России Европа не может претендовать на существенную роль в переговорном процессе.

Подобную позицию, по словам Грушко, занимают и Соединенные Штаты. В Москве утверждают, что Вашингтон не поднимает тему "гарантий безопасности" для РФ, несмотря на предыдущие предложения Кремля начать соответствующие консультации. В качестве возможной основы для переговоров российская сторона снова называет проекты договоров 2021 года, которые предусматривали юридический отказ от расширения НАТО на восток, в частности за счет Украины.

Кроме того, в России не исключают, что вопрос "гарантий безопасности" может быть вынесен на следующий раунд мирных переговоров, вероятно, в Абу-Даби.

"Если российская сторона получит мандат на обсуждение этих вопросов, тем более при условии возможного расширения состава переговорной группы, тогда можно будет начать и такое обсуждение", — заявил он.

Напомним, что российские власти все откровеннее демонстрируют, что не рассматривают никаких компромиссных вариантов завершения войны против Украины и настаивают исключительно на сценариях, выгодных Кремлю. В частности, Москва и в дальнейшем отвергает западные "гарантии безопасности" и делает ставку на продолжение боевых действий.

Также российское медиа "ТАСС" писало, что Киев якобы заявлял о гарантиях безопасности для Одессы во время трехсторонних переговоров, которые проходили между Украиной, Россией и США в Абу-Даби.