Иран пригрозил Украине: что может предпринять Тегеран в ответ на удар по Каспийскому флоту

Реакция министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на поражение в Каспийском море коммерческого судна, задействованного в военных перевозках, заслуживает особого внимания.

Дипломатическому демаршу предшествовало заявление президента Украины Владимира Зеленского в сети X, в котором он подтвердил ответственность за удары на большие расстояния по логистическим объектам в Каспийском бассейне. В ответ глава иранского МИД обвинил Украину в гибели моряка и нарушении Устава ООН, а также заявил о якобы наличии "израильского приказа" с целью втягивания Европы в конфликт. По словам Аракчи, он уже довел эту позицию до сведения представителей ЕС и РФ. Одновременно в МИД Ирана был вызван временный поверенный в делах Украины для вручения официальной ноты протеста. Никаких подтвержденных доказательств причастности Израиля приведено не было.

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Ключевая особенность этого события заключается в том, что это первый прецедент прямого обвинения Украины со стороны Тегерана в нападении со смертельным исходом, которое иранская сторона синхронно транслирует как на западный (через дипломатию ЕС), так и на восточный (через РФ) направления.

Анализ дальнейшего развития событий позволяет выделить два основных сценария.

Итак, первый сценарий, наиболее вероятный, — это риторическая эскалация без прямых действий. Иран не располагает инструментарием для непосредственного военного ответа Украине в связи с отсутствием общей границы и ограниченностью оперативных возможностей: имеющийся силовой ресурс Тегерана полностью сконцентрирован на противостоянии с США и Израилем в регионе Персидского залива и Красного моря. В этих условиях реакция Ирана ограничится инструментами "мягкой силы", обращениями в Совет Безопасности ООН, привлечением информационных возможностей РФ для координации нарративов или попытками сформировать для Украины имидж "непредсказуемого агрессора" в глазах стран Глобального Юга и Европы.

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Использование канала связи с дипломатией ЕС подтверждает, что ожидаемый эффект от действий Тегерана носит прежде всего информационно-политический, а не военный характер.

Второй сценарий — асимметричный ответ через посредников или через Россию. Невозможность нанесения симметричного военного удара компенсируется потенциальной интенсификацией военно-технического сотрудничества с РФ, а также задействованием киберресурсов и спецслужб.

Иран располагает развитой и разветвленной сетью хактивистских группировок и государственных киберакторов (фиксируется более 60 профильных групп), что позволяет осуществлять атаки по принципу правдоподобного отрицания. Основной инструментарий включает DDoS-атаки, использование вредоносного программного обеспечения типа wiper и информационно-психологические операции.

Несмотря на высокий уровень киберзащиты украинской инфраструктуры, особое внимание следует уделить угрозам для промышленных систем управления (ICS — Industrial Control Systems). Поскольку иранские группировки специализируются именно на нанесении ущерба физической инфраструктуре (электросетям, водоочистным сооружениям, элеваторам и объектам энергетики), этот вектор асимметричной угрозы требует повышенного контроля.

Впрочем, этот эпизод может сыграть и на руку Киеву: демонстрация удара по узлу российско-иранского военного сотрудничества может быть воспринята Вашингтоном как дополнительный аргумент в пользу Украины — тем более на фоне неожиданного проукраинского разворота среди влиятельных представителей движения MAGA. Визит Зеленского в Вашингтон проходит именно на фоне этой смены настроений.

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