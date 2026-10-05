Невозможно договориться с тем, кто считает, что тебя не существует: почему мир с Россией — это иллюзия

Снова раздаются призывы к "тяжелым компромиссам" с Москвой. Проблема этих заявлений не в их смелости, а в том, что они неверно определяют природу войны. Одни, возможно, не понимают этого, другие делают это сознательно.

Конфликты бывают ресурсными и идентичностными. Ресурсный конфликт разворачивается вокруг того, чем располагает каждая из сторон. Идентичностный конфликт определяет, имеет ли одна из сторон право на существование.

Ресурс можно разделить. Границу, квоты, доступ к морю можно распределить, а субъектность не отдашь даже на тридцать процентов. В ресурсном конфликте компромисс ставит точку. В идентичностном он лишь фиксирует позицию до следующего раунда, поскольку цель не достигнута.

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Цель Москвы сформулирована открыто. Это "историческое единство", "денацификация", а на практике — русификация школ, принудительное оформление паспортов, фильтрация и вывоз детей с оккупированных территорий и, как следствие, тотальное насилие. Так поступают не с ресурсом, а с идентичностью. Предмет этой войны — не территория. Предмет этой войны — украинская нация как политический субъект.

Поэтому территория для Кремля — не цель, а инструмент. Уступка ее не урегулирует конфликт. Она смещает линию фронта и уменьшает ресурсы сопротивляющейся стороны. Тот, кто предлагает ресурсное решение для нересурсного конфликта, не приближает мир. Он готовит следующую войну на худших для нас условиях.

Эта война несимметрична. Украинской идентичности не нужно отрицать российскую. Российскому имперскому проекту нужно отрицать украинскую. Это не столкновение двух идентичностей, а война за отрицание.

Это общеизвестные истины. Но приходится повторять их снова и снова.

Невозможно договориться с тем, кто считает, что тебя не существует.

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