Гончаренко предложил "помириться" с РФ из-за ударов по Киеву: коллеги из ВР осудили его

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram серию сообщений о том, что Украина якобы проигрывает войну. Другие депутаты уже предлагают запретить Гончаренко представлять Украину в ПАСЕ.

Скандал начался с многочисленных постов Гончаренко после обстрелов мостов в Киеве. В них Гончаренко перечисляет аспекты сложной ситуации в Украине, в том числе: численность армии, рождаемость, экономическую составляющую и т. д.

"Мы создадим свою баллистику. Но как это изменит поле боя, если у россиян своя баллистика на протяжении всей войны, а мы не сдаемся? Здорово, если мы найдем способ противостоять реактивным дронам, но ведь они создадут новые. И так по кругу", — написал Гончаренко.

Он призывает украинские власти и общество признать реальность такой, какой она является, по мнению самого Гончаренко.

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"Реальность" от Гончаренко Фото: Скриншот

"Мы находимся в равных условиях. Поэтому выход один — договариваться. Договариваться — значит идти друг другу навстречу. Я понимаю, что это больно, но другого выхода нет. Кто-то должен серьезно поговорить с людьми. И кто-то наконец должен сказать правду. Хватит уже о силе, несокрушимости и стойкости", — написал народный депутат.

Гончаренко написал еще несколько постов, в частности в адрес своих коллег: как депутатов, так и журналистов. Например, в ответ на комментарий Владимира Вятровича о том, что ему противно читать Гончаренко, тот отметил: "Володя, это ты из Ирпеня или из Донбасса пишешь?". Также Гончаренко обвинил публициста, историка и журналиста Вахтанга Кипиани в "любви к ТЦК".

Реакция Гончаренко на замечания Вятровича Фото: Скриншот

Реакция коллег на сообщения Гончаренко

Во фракции "Европейской солидарности" отмежевались от заявлений Гончаренко и подчеркнули, что "мир не может означать капитуляцию украинской государственности и идентичности".

"Ответственные украинские политики должны не создавать новые линии раскола внутри страны, а объединиться вокруг того, что действительно определяет наше выживание: поддержка Вооруженных сил, укрепление государства, активная дипломатия и международное давление на Россию ради прекращения войны", — говорится в заявлении.

Однако в "ЕС" отметили, что именно разногласия во мнениях в партии или фракции и являются признаком демократии.

А депутат Ирина Подоляк призвала отменить разрешение Гончаренко представлять Украину в ПАСЕ, поскольку он "везде повторяет одно и то же на всех встречах".

Критика депутатами позиции Гончаренко Фото: Скриншот

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что все зависит от самой фракции, ведь именно "Европейская солидарность" уполномочена инициировать отзыв Гончаренко или назначить кого-либо на его место.

Ранее Алексей Гончаренко заявил, что в автомобиле, которым пользуются и он, и члены его семьи, обнаружено устройство для прослушивания. Он уверен, что таким образом кто-то хочет оказать на него давление, подчеркнув, что с давлением у него "все в порядке".

Напомним, Гончаренко рассказал, почему Кравченко выступил против НАБУ.