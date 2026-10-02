Гончаренко запропонував "миритись" з РФ через удари по Києву: колеги з ВР його засудили

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко опублікував у Телеграм серію повідомлень про те, що Україна нібито програє війну. Інші депутати вже пропонують заборонити Гончаренку представляти Україну у ПАРЄ.

Скандал почався з численних постів Гончаренка після обстрілів мостів у Києві. У них Гончаренко перераховує аспекти складної ситуації в Україні, в тому числі: кількісний склад армії, народжуваність, економічну частину і т. д.

"Ми зробимо свою балістику. Але як це змінить поле бою, якщо в росіян своя балістика всю війну, а ми не здаємося? Класно, якщо ми знайдемо протидію реактивним дронам, але ж вони зроблять нові. І так по колу", — написав Гончаренко.

Він закликає українську владу і соціум визнати реальність, якою вона є на думку самого Гончаренко.

"Реальність" від Гончаренка Фото: Скриншот

"Ми в паритеті. Тому вихід один — домовлятись. Домовлятись — це йти один одному на поступки. Я розумію, що це боляче, але іншого виходу немає. Хтось має серйозно поговорити з людьми. І хтось нарешті має сказати правду. Досить потужностей, незламностей, стійкостей", — написав нардеп.

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Гончаренко написав ще декілька дописів, зокрема на адресу своїх колег: як депутатів, так і журналістів. Наприклад, на коментар Володимира В'ятровича про те, що йому огидно читати Гончаренко, той зазначив: "Володю, це ти з Ірпеня чи з Донбасу пишеш?". Також Гончаренко звинуватив публіциста, історика та журналіста Вахтанга Кіпіані у "любові до ТЦК".

Реакція Гончаренка на зауваження В'ятровича Фото: Скриншот

Реакція колег на дописи Гончаренко

У фракції "Європейської Солідарності" відхрестились від заяв Гончаренко. Проте зазначили, що саме розбіжність думок у партії чи фракції і є ознакою демократії.

А депутатка Ірина Подоляк закликала скасувати дозвіл Гончаренку представляти Україну в ПАРЄ, тому що він "те саме несе там на всіх зустрічах".

Критика депутатів позиції Гончаренка Фото: Скриншот

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що все в руках самої фракції, адже саме "Європейська Солідарність" має повноваження запросити відкликання Гончаренка чи поставити когось на його заміну.

Раніше Олексій Гончаренко заявив, що в автомобілі, яким користуються і він, і члени його родини, виявлено пристрій для прослуховування. Він упевнений, що таким чином хтось хоче чинити на нього тиск, підкресливши, що з тиском у нього "все гаразд".

Нагадаємо, Гончаренко розповів, чому Кравченко виступив проти НАБУ.